Auf dem Weg nach Italien ist ein Reisebus aus Köln im Kanton Tessin verunglückt. Ein Mensch kam ums Leben, 13 Personen wurden verletzt. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar.

Bei einem schweren Unglück mit einem Reisebus aus der Region Köln ist in der Schweiz ein Mensch ums Leben gekommen. 13 weitere wurden verletzt, darunter auch der Busfahrer. Wie die Kantonspolizei mitteilte, waren 25 Personen an Bord des Busses. Die Polizei korrigierte damit erste Schätzungen, dass 40 Passagiere an Bord waren.

Der Bus sei in Richtung Süden nach Italien unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen rammte er offenbar einen Pfosten. Auf Fotos ist neben dem Reisebus der Pfosten einer Anlage mit Verkehrsschildern zu sehen, die sich über die Fahrbahnen spannt.

Der Unfall ereignete sich auf der Autobahn A2 in der Nähe von Sigirino nördlich von Lugano, rund 20 Kilometer östlich des Lago Maggiore. Der entsprechende Autobahnabschnitt ist gesperrt.

