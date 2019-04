Für vier Skitourengänger aus Deutschland endete ein Ausflug im Schweizer Wallis tödlich. Auf 3110 Metern Höhe wurden sie am Freitag von einer Lawine verschüttet. Nähere Angaben gibt es zunächst nicht.

In der Schweiz sind vier deutsche Skiwanderer bei einem Lawinenabgang ums Leben gekommen. Die Gruppe sei am Freitag nicht von einem Ausflug in das Gebiet der Grünhornlücke (Gemeinde Fieschertal) zurückgekehrt, teilte die Kantonspolizei Wallis mit. Ein Hüttenwart habe die Rettungskräfte alarmiert.

Noch am selben Abend sei ein erster Suchflug gestartet. Dabei wurden im fraglichen Gebiet mehrere Lawinenniedergänge festgestellt, so die Polizei.

Suche war aufgrund der Witterung unterbrochen

Aufgrund der schlechten Witterung konnte die Suche erst am Samstagmittag fortgesetzt werden. Die vier Tourengänger seien dann zwischen der Grünhornlücke und der Konkordiahütte auf einer Höhe von 3110 Metern verschüttet unter Schneemassen gefunden worden.

Nähere Angaben zu den Opfern gab es zunächst nicht. Laut den Behörden ist die Identifizierung der Opfer im Gange. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.