Die israelische Armee hat offenbar erneut Ziele in Syrien angegriffen. Laut syrischen Staatsmedien wurde ein Lager am Flughafen Damaskus getroffen. Die Luftabwehr habe die meisten Raketen abgefangen.

Israelische Kampfflugzeuge haben nach Berichten syrischer Medien Raketenangriffe auf Ziele in der Nähe der Hauptstadt Damaskus geflogen. Die meisten Raketen seien von der syrischen Luftabwehr abgeschossen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf Militärkreise.

Ein Lagerhaus am Flughafen nahe der Hauptstadt sei getroffen worden. Es habe Schäden gegeben, verletzt worden sei niemand. In Damaskus seien Explosionen zu hören gewesen. Der Flugverkehr sei nicht beeinträchtigt worden, berichtete Sana unter Berufung auf das Verkehrsministerium.

Israel äußert sich nicht

Israel äußert sich in der Regel nicht zu solchen Berichten. Die Regierung hat jedoch wiederholt betont, dass sie keine dauerhafte iranische Militärpräsenz in Syrien tolerieren werde. Israel hat in dem Krieg wiederholt iranische Kämpfer oder Waffenlieferungen an die pro-iranische Hisbollah angegriffen. Erst Ende Dezember 2018 hatten israelische Kampfflugzeuge Ziele nahe Damaskus beschossen.