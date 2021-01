Die Corona-Mutation aus Großbritannien verbreitet sich schneller - und ist laut Premier Johnson wohl auch tödlicher. Experten mahnen allerdings zur Vorsicht: Für eine genaue Aussage gebe es noch zu wenig Daten.

In Großbritannien hat eine Debatte über die Gefährlichkeit der neuen Coronavirus-Variante B.1.1.7 begonnen. Premierminister Boris Johnson hatte am Freitag erklärt, es gebe "Hinweise", dass die zuerst in England nachgewiesene Variante nicht nur ansteckender sei, sondern wohl auch "mit einer höheren Sterblichkeitsrate in Verbindung gebracht werden" könne.

Britische Experten zeigen sich verwundert über Johnsons Aussagen: Dass die Virus-Mutation gefährlicher sei und zu einer höheren Sterblichkeit führe, sei "nicht vollständig klar", sagte Yvonne Doyle, medizinische Direktorin der britischen Gesundheitsbehörde im Gespräch mit dem BBC Radio 4. Derzeit würden mehrere Untersuchungen vorgenommen. Es gebe zwar Hinweise. Aber: "Es handelt sich nur um eine kleine Zahl von Fällen, und es ist viel zu früh, um zu sagen, was tatsächlich herauskommen wird", sagte Doyle. Es sei zu früh, jetzt schon ein Ergebnis zu präsentieren.

Britische Corona-Mutante womöglich gefährlicher als gedacht

tagesschau24 09:00 Uhr, 23.01.2021





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-813651~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Ziemlich kleine Datenmenge"

Der Wissenschaftler Mike Tildesley, Mitglied des Expertengremiums Sage, sagte der BBC, es sei zu früh für klare Aussagen. "Ich würde gerne noch ein oder zwei Wochen warten und ein bisschen analysieren, bevor wir wirklich starke Schlussfolgerungen ziehen." Die Zahl der Todesfälle sei zwar leicht gestiegen, von zehn auf 13 je 1000 Patienten. "Aber das basiert auf einer ziemlich kleinen Datenmenge", sagte Tildesley.

Er sei sehr überrascht gewesen, dass Johnson die Information auf einer Pressekonferenz verkündet habe. "Ich mache mir Sorgen, dass wir Dinge voreilig melden, wenn die Daten noch nicht wirklich besonders aussagekräftig sind", sagte Tildesley.

Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) reagierte zurückhaltend auf die Nachrichten aus London. Laut Mike Ryan, Direktor des Gesundheitsnotfall-Programms der WHO, liegen der Organisation bislang keine Belege für eine höhere Sterblichkeitsrate durch die Mutante vor. Klar sei bislang nur, dass eine höhere Anzahl von Infektionen durch die Variante zu mehr Erkrankten führe. Dadurch stiegen automatisch auch die Todeszahlen. "Steigende Inzidenz führt zu höherer Sterblichkeit", erklärte Ryan.

Variante macht größten Teil der Neuinfektionen aus

Die neue Covid-Variante wurde im Oktober zuerst in London und im Südosten von England entdeckt, zurückverfolgen ließ sie sich bis in den September. Inzwischen hat sie sich im ganzen Land ausgebreitet und macht den größten Teil der Neu-Infektionen aus. Sie ist der Grund dafür, warum die Krankenhäuser des britischen Gesundheitsdienstes NHS unter so immensem Druck stehen, sagt Johnson.

Die Zahl der Covid-Patienten in den Kliniken liegt nach Angaben des Premierministers jetzt um 78 Prozent höher als der Höchststand während der ersten Welle im vergangenen Frühjahr. Derzeit werden in Großbritannien täglich rund 40.000 neue Infektionen registriert. Gleichzeitig läuft das britische Impfprogramm auf Hochtouren. 5,5 Millionen Menschen wurden seit Anfang Dezember geimpft, davon allein 400.000 in einem 24-Stunden-Zeitraum von Donnerstag auf Freitag. Alle vorliegenden Belege zeigen, dass beide zur Zeit eingesetzten Impfstoffe auch gegen die neue Variante effektiv sind, erklärt der Regierungschef.

Die in Großbritannien aufgetretene Variante ist nach Ansicht britischer Experten 30 bis 70 Prozent leichter übertragbar als die bislang vorherrschende. Der Charité-Virologe Christian Drosten hatte zuletzt davon gesprochen, dass die Mutante nach neuesten Studien wohl 22 bis 35 Prozent ansteckender ist.

Mit Informationen von Udo Schmidt, ARD-Studio London, zzt. Hamburg

Debatte über die Gefährlichkeit der neuen Virus-Variante in Großbritannien

Udo Schmidt, ARD London

23.01.2021 12:55 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.