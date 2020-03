In Italien sind bislang 10.779 Menschen durch das Coronavirus gestorben. Aber der Anstieg der Neuinfektionen verlangsamt sich. In Spanien gilt ab heute ein verordneter "Winterschlaf". Südkorea sorgt sich um "importierte" Fälle.

In Italien verlangsamt sich die Zunahme der Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Gesamtzahl der Infizierten erhöhte sich um 5217 auf 97.689, wie der Zivilschutz mitteilte. Das ist der geringste Anstieg von Neuinfektionen seit Mittwoch.

Bislang hat die Coronavirus-Pandemie offiziellen Angaben zufolge 10.779 Todesopfer in Italien gefordert. Die Behörden erklärten, dass in den vergangenen 24 Stunden 756 neue Todesfälle hinzugekommen seien.

Verlängerung der Ausgangssperre in Italien?

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus droht dem südeuropäischen Land dennoch eine Verlängerung der Ausgangssperre. "Die Maßnahmen, die am 3. April auslaufen, werden unweigerlich verlängert", sagte der Minister für regionale Angelegenheiten, Francesco Boccia, dem TV-Sender Sky TG24. In italienischen Medienberichten ist von einer Verlängerung um weitere zwei Wochen bis zum 18. April die Rede.

Spanien im "Winterschlaf"

In Spanien sind mittlerweile schon mehr als 6500 Corona-Patienten gestorben. Auch die Zahl der Infizierten stieg an. Am Sonntag lag sie bei knapp 79.000 - gut 6500 mehr als am Vortag. Besonders betroffen ist die Region um Madrid, in der es bereits mehr als 22.000 Infektionsfälle und mehr als 3000 Tote gab. Es gibt aber auch gute Nachrichten: Die Anstiegsraten gehen weiterhin deutlich zurück. Bei den Todeszahlen betrug die Zunahme am Sonntag nur noch knapp 15 Prozent, nach gut 17 Prozent am Samstag. Bei den Infektionszahlen ging der Anstieg im Vergleich zum Vortag sogar um fast vier Prozentpunkte auf neun Prozent zurück.

Die Regierung verschärft erneut das Ausgangsverbot: Ab heute gehe die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone in den "Winterschlaf", wie Sprecherin María Jesús Montero sich kurz nach der Billigung der Maßnahme durch den Ministerrat ausdrückte. Bis zum 9. April müssen alle Arbeitnehmer, die in nicht wesentlichen Sektoren tätig sind, zu Hause bleiben. Das Gehalt soll den Betroffenen zwar weitergezahlt werden, die nicht geleisteten Stunden sollen diese aber später nachholen. Bisher durften alle Bürger, die nicht Homeoffice machen konnten, zum Arbeitsplatz fahren. Vom "Winterschlaf" sind vor allem Firmen der Industrie und des Baugewerbes betroffen.

Südkorea: Sorge um "importierte" Fälle

In Südkorea ist die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus erneut auf unter 100 gesunken. Am Sonntag seien 78 Menschen positiv getestet worden, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Die Gesamtzahl erreichte damit 9661. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus wurde mit 158 angegeben.

Sorgen bereiten den Behörden nach wie vor lokale Häufungen sowie "importierte" Fälle. Südkorea verzeichne weiter eine Zunahme "bestätigter Fälle aus dem Ausland", sagte Kim Gang Lip von der Zentrale für das Katastrophen-Management. Von Mittwoch an sollen sämtliche Ankommende unter eine zweiwöchige Quarantäne gestellt werden. Dabei sei es egal, welcher Nationalität sie seien und woher sie anreisten, sagte Kim.

31 neue Fälle in China gemeldet

China meldet 31 neue Coronavirus-Fälle. Darunter befindet sich laut Angaben der Nationalen Gesundheitskommission nur eine lokal übertragene Infektion. Tags zuvor lag die Zahl der Neuerkrankungen bei 45. Die Kommission meldet vier neue Todesfälle, wodurch die Gesamtzahl der Todesopfer durch den Ausbruch des Coronavirus auf dem Festland auf 3304 steigt. Die Gesamtzahl der Infektionen liegt nach Behördenangaben bei 81.470.