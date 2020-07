Corona-Krise in den USA "Die Frage nach der Maske ist politisiert"

Trumps Kehrtwende beim Tragen von Masken liege vor allem an schlechten Umfragewerten, sagt Politikwissenschaftler Markus Kaim. Sie sei jedoch kein Zeichen für ein Ende von Trumps Taktik, die amerikanische Gesellschaft zu spalten.

Das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen kam für US-Präsident Donald Trump bis vor ein paar Tagen nicht in Frage. Jetzt empfiehlt er die Masken, wenn Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Politikwissenschaftler Markus Kaim von der Stiftung Wissenschaft und Politik erklärt diesen Sinneswandel mit Trumps schlechten Umfragewerten - "vor allem in den Bundesstaaten, die am 3. November über den Ausgang der Präsidentschaftswahlen entscheiden werden". Er macht eine "gewisse Unsicherheit in der Kampagne von Donald Trump" aus.

Zusätzlich zu den Umfragen machten aber auch die republikanischen Kongressabgeordneten Druck aufs Weiße Haus, die im Herbst zur Wiederwahl anstehen und "fürchten, mit in den Abgrund hineingezogen zu werden", sagte Kaim auf tagesschau24.

Gleichzeitig sei aber die Frage ob man eine Maske trägt, "sehr, sehr stark politisiert", erklärt Kaim. Während viele Gouverneure und andere Politiker in den nordöstlichen Bundesstaaten durchgesetzt hätten, dass Masken getragen werden, gelte es gerade in südlichen Bundesstaaten als Zeichen der Freiheit, die Maske nicht zu tragen. "Solange das der Fall ist, werden wir weiter steigende Zahlen von Infektionen und Todeszahlen in Amerika zu beklagen haben."

Markus Kaim, Stiftung Wissenschaft und Politik, zu Trumps Kehrtwende zum Tragen von Masken gegen Corona

tagesschau24, 22.07.2020





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-733535~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Wahlvoraussage bleibt schwierig

Das Versagen der US-Regierung in der Corona-Krise stehe auch in direktem Zusammenhang mit Trumps hartem Vorgehen gegen die Anti-Rassismus-Proteste, so Kaim. Dieses sei ein "bewährtes und eingeübtes Mittel in der amerikanischen Politik und ganz konkret von Donald Trump". Dieser spiele mit der Unsicherheit von breiten Bevölkerungsschichten, indem er auf die Unsicherheit in demokratisch regierten Städten und die Unsicherheit, die vermeintlich von den Protesten ausgeht, hinweist. Diese Strategie, "dass er versucht, weiter zu spalten", werde "ein Grundzug" von Trumps Wahlkampagne bleiben.

Die schlechten Wirtschaftsdaten mit hohen Arbeitslosenzahlen seien zusätzlich "ein schwerer Ballast" für Trumps Kampagne, glaubt Kaim. "Er hat sich immer damit gebrüstet, wie er die amerikanische Wirtschaft in Gang gebracht hätte" und dabei den Stand des Dow Jones und die Arbeitslosenzahlen als Indikatoren verwendet. "Und beide sind sehr rückläufig gewesen im Kontext der Corona Krise." Sollten die Arbeitslosenzahlen sich nicht wieder deutlich erholen, "wird es schwer sein für den Präsidenten, in den Wahlkampf zu ziehen und sich als Garant einer wirtschaftlichen Prosperität weiter zu präsentieren".

Dennoch mahnt Kaim zur Vorsicht, zu diesem Zeitpunkt eine Prognose für den Wahlausgang zu treffen. "2016 haben wir auch gedacht, Hillary Clinton läge uneinholbar in Führung." Die Vorzeichen für Trump sähen diesmal allerdings "wirklich sehr schlecht aus". Gegenkandidat Joe Biden, sei zuzutrauen, dass er auch die schwarze Bevölkerung an die Wahlurnen bringe.

Zudem hätten große Teile der bürgerlichen Mittelschicht, die 2016 Trump wählten, sich inzwischen vom Präsidenten abgewendet. "Und wenn man diese Faktoren zusammen nimmt und obendrauf noch jetzt sein Versagen in der Corona-Krise addiert, dann würde ich mich nie zu einer Voraussage verlocken lassen - aber zumindest zu einer Analyse: Dass es sehr, sehr schwer für ihn werden wird."