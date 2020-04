Ramadan in Corona-Zeiten Alleine fasten ist schwer

Ramadan

Der Ramadan ist der neunte Monat des islamischen Kalenders und ist für die Muslime heilig. Denn nach der Tradition wurde dem Propheten Mohammad in diesem Monat der Koran offenbart. Im Ramadan gilt für gläubige Muslime in der Zeit von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang eine Fastenpflicht. Sie zählt neben dem Glaubensbekenntnis ("Schahada"), dem täglich fünfmaligen Gebet ("Salat"), der Almosensteuer ("Zakat") und der Pilgerfahrt nach Mekka ("Hadsch") zu den fünf sogenannten Säulen des Islam. Was die Nahrungsaufnahme betrifft, so hat der Ramadan ein widersprüchliches Gesicht. Denn viele Muslime nehmen in ihrem Fastenmonat zu. Am Tag nämlich wird das öffentliche Leben in den islamischen Ländern meistens verlangsamt und in der Nacht essen und trinken die meisten Familien ausgiebig. Nächstes Jahr beginnt der Ramadan schon am 13.Mai. Denn der islamische Kalender richtet sich nach dem Mond und nicht nach der Sonne. Und das Mondjahr ist elf Tage kürzer als das Sonnenjahr.