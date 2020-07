Die Schließung des chinesischen Konsulats im texanischen Houston empfindet Peking als "unverschämte Maßnahme" der USA. Chinas Regierung ordnete deshalb nun die Schließung des US-Konsulats in Chengdu an.

Die diplomatische Krise zwischen China und den USA verschärft sich weiter. Als Reaktion auf die Schließung eines chinesischen Konsulats im texanischen Houston hat China seinerseits nun die USA aufgefordert, ihre diplomatische Vertretung in der südwestchinesischen Stadt Chengdu zu schließen.

Die Lizenz zum Betrieb der Auslandsvertretung wird entzogen, wie das Pekinger Außenministerium mitteilte. Die Maßnahmen Chinas seien "eine legitime und notwendige Reaktion auf die unvernünftigen Handlungen der USA", teilte das Ministerium weiter mit. "Die Verantwortung liegt vollständig bei den Vereinigten Staaten." China forderte die USA erneut auf, ihre Entscheidung zu korrigieren und so die Bedingungen für eine Rückkehr der bilateralen Beziehungen zur Normalität zu schaffen.

Vorwürfe: Einmischung, Diebstahl und Bedrohung

Nach der Schließung des chinesischen Konsulats in Houston schloss US-Präsident Donald Trump ein Vorgehen gegen weitere chinesische Auslandsvertretungen nicht aus.

Das US-Außenministerium deutete an, dass chinesische Diplomaten Gesetze und Vorschriften der USA missachtet hätten. Die US-Regierung wirft chinesischen Agenten versuchten Datendiebstahl vor. Die chinesische Regierung führe seit langem illegale Operationen zur Spionage und zur Einflussnahme in den USA aus, hieß es weiter. Diese hätten in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Regierungsvertreter hätten sich unter anderem in die US-Innenpolitik eingemischt, geistiges Eigentum gestohlen, amerikanische Manager unter Druck gesetzt und Familien von Amerikanern mit chinesischen Wurzeln in China bedroht.

Die USA haben eine Botschaft in Peking und Konsulate in fünf anderen Städten auf dem chinesischen Festland: Schanghai, Guangzhou, Chengdu, Shenyang und Wuhan. Außerdem gibt es ein Konsulat in Hongkong.

Zwischen den beiden größten Volkswirtschaften gibt es seit geraumer Zeit zunehmend Spannungen. Streitpunkte sind Chinas Umgang mit dem Ausbruch des Coronavirus, die Handelspolitik und das harte chinesische Vorgehen in Hongkong. Das Verhältnis ist aus chinesischer Sicht so schlecht wie seit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen 1979 nicht mehr.