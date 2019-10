China feiert Jahrestag Machtdemonstration zum 70.

15.000 Soldatinnen und Soldaten, Kampfflugzeuge, Panzer und Raketen: Mit einer riesigen Militärparade feiert China den 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik. Die KP tut alles, um den eigenen Machtanspruch zu sichern.

Von Axel Dorloff, ARD-Studio Peking

70 Mal feuern die Kanonen zu Beginn der Militärparade an diesem Morgen Salutschüsse ab. Für jedes Jahr seit der Gründung der Volksrepublik ein Schuss. Dann nimmt Staats-, Partei- und Armeechef Xi Jinping die Ehrenformation ab. "Seid gegrüßt, Genossen" ruft der Präsident stehend aus seiner schwarzen Limousine. "Sei gegrüßt, Vorsitzender!" rufen die Soldaten zurück.

"Seid gegrüßt, Genossen": Staatschef Xi auf der Militärparade.

Es ist eine Demonstration militärischer Stärke: 15.000 Soldatinnen und Soldaten, 160 Kampfflugzeuge am Himmel von Peking, Atom- und Interkontinentalraketen, die an den Ehrentribünen der Chang’an Prachtstraße vorbeirollen. Und als Höhepunkt die "Dong Feng 41" (Ostwind) - eine Rakete, die nach Expertenangaben mit bis zu zehn Nuklearsprengköpfen bestückt in einer halben Stunde die USA erreichen kann. Ihre Reichweite beträgt bis zu 15.000 Kilometer.

"Keine Kraft kann diese großartige Nation erschüttern"

"Keine Kraft kann die Grundfeste dieser großartigen Nation erschüttern", sagte Xi am Tiananmen-Tor - dem Ort, an dem Mao Tse-tung am 1. Oktober 1949 die Volksrepublik China ausgerufen hatte. Xi nahm nach seiner Rede in einer Limousine mit geöffnetem Dach die Militärparade ab.

Höhepunkt der Waffenschau war die Präsentation der Interkontinentalrakete Dong Feng 41.

Streng chronologische Aufarbeitung der Geschichte

Einige Kilometer weiter, auf dem alten Messegelände in Peking, schieben sich Busladungen von Menschen durch die offizielle Ausstellung zum 70. Gründungstag der Volksrepublik China. Streng chronologisch werden die 70 Jahre abgearbeitet.

Der Pekinger Fan Yongbin guckt auf einem Großbildschirm Bilder von 1949. Er war neun Jahre alt, als Revolutionsführer Mao Tse-tung vorm Tor des Himmlischen Friedens die Volksrepublik China ausgerufen hat. "Ich bin gekommen, um mich hier an die Vergangenheit zu erinnern. Das macht mich glücklich im Herz, unser Land ist jetzt so stark! Zuerst danke ich besonders Mao Tse-tung, dann Deng Xiaoping, letztlich Xi Jinping. Mao hat die Volksrepublik China gegründet, Deng hat die Reform und Öffnung eingeleitet, und heute macht Xi China mächtig. Darauf bin ich stolz!"

Parteikader aus entfernten Provinzen, Marinesoldaten in Uniform, ganz normale Bürger. Alle kommen, um Chinas Entwicklung der letzten 70 Jahre zu bestaunen - vom Arbeiter- und Bauernstaat zum hochentwickelten Industrieland. Die Botschaft der Ausstellung ist eindeutig: Seht her, was China Großartiges geleistet hat, seitdem die Kommunistische Partei 1949 das Ruder übernommen hat.

"Eine der erfolgreichsten Propaganda-Kreuzfahrten"

Tatsächlich hat der Wirtschaftsaufschwung der vergangenen Jahrzehnte Hunderte Millionen Menschen aus der Armut geholt, das Land hat sich wirtschaftlich rasant entwickelt. Frank Dikötter ist Historiker an der Universität von Hongkong und forscht zur modernen Geschichte Chinas. Er sagt: Das historische Selbstbild funktioniere nur, weil wichtige Teile der Geschichte ausgeblendet werden. Es gehe um die Art und Weise, wie die Volksrepublik China ihre Geschichte erzähle - für die eigene Bevölkerung und für das Ausland:

"Das ist eine der erfolgreichsten Propaganda-Kreuzfahrten unserer modernen Welt. Ein komplettes Land schafft es, zu behaupten, dass die eigene Geschichte im Wesentlichen erst 1978/79 angefangen hat. Und keine der Verbrechen gegen die Menschheit spielt dabei eine Rolle."

Eine Debatte über Maos Verfolgungskampagnen, seine politischen Verbrechen und die Millionen Opfer sind in China bis heute tabu. Um einen dreht sich die Ausstellung ganz besonders: Chinas Staats- und Parteichef Xi. Bei den Feierlichkeiten zum 70. Gründungstag wird einmal mehr deutlich: Chinas glorreiche Zukunft geht nur über ihn.

70 Jahre Volksrepublik China: Der Weg zum kapitalistischen Überwachungsstaat

