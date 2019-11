In Chile sind erneut Hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen - sie fordern von der Regierung schnelle und tiefgreifende Reformen. Allein in der Hauptstadt Santiago de Chile demonstrierten 80.000.

In mehreren Städten Chiles haben erneut Hunderttausende Menschen die Regierung zu schnellen und tiefgreifenden Reformen aufgefordert. Allein an der Kundgebung in der Hauptstadt Santiago de Chile nahmen nach Regierungsangaben um die 80.000 Menschen teil. Die Kundgebung sei friedlich verlaufen.

Konservative Parteien stellen sich quer

Die Protestwelle in Chile fußt auf mehreren Forderungen: Die Demonstranten verlangen unter anderem höhere Untergrenzen für Löhne und Renten, günstigere Medikamente und eine neue Verfassung, die das Grundgesetz aus den Zeiten des Diktators Augusto Pinochet ersetzen soll. Staatschef Sebastián Piñera hat in einigen Punkten Entgegenkommen signalisiert - die konservativen Regierungsparteien sträuben sich jedoch gegen die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung, wie sie von den Demonstranten gefordert wird.

Chiles Wirtschaft schwächelt

In dem südamerikanischen Land kommt es bereits seit Wochen zu Protesten. Die Unruhen, bei denen es zu schweren Sachbeschädigungen und zahlreichen Plünderungen kam, haben auch negative Auswirkungen auf die chilenische Wirtschaft. Die Regierung senkte ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr von 2,6 auf 2,0 Prozent. Die chilenische Währung erreichte am Dienstag mit 783 Peso pro Dollar ihren niedrigsten Wert seit 1990.