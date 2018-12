George H.W. Bush gestorben US-Präsident in historischen Zeiten

Er war US-Präsident, als die deutsche Mauer 1989 fiel - an dem historischen Ereignis hatte George H.W. Bush seinen Anteil. Trotzdem blieb er nur vier Jahre im Weißen Haus. Nun ist Bush im Alter von 94 Jahren gestorben.

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

Es gibt wohl kaum einen amerikanischen Präsidenten, dem Deutschland so viel zu verdanken hat wie George Herbert Walker Bush. Unmittelbar nach dem Fall der Mauer wollten der damalige französische Präsident François Mitterand, die britische Premierministerin Margaret Thatcher und viele andere Länder von einer Wiedervereinigung Deutschlands nichts wissen.

Doch Bush unterstützte den Wunsch des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl ohne Zögern. Seine einzige Bedingung war, Deutschland müsse in der NATO bleiben: "Ich wusste, dass Kohl dem Westen treu bleiben würde", erinnerte sich Bush später, "und ich wusste, dass die Deutschen wiedervereinigt sein sollten und dies auch wollten."

Vielfach ausgezeichnet: Im Jahr 2011 verlieh der damalige Präsident Obama seinem Amtsvorgänger die Medal of Freedom.

Ein "Glücksfall" für Deutschland

Jahre später sagte Helmut Kohl, George Herbert Walker Bush sei ein "Glücksfall" für Deutschland gewesen. Bush traf sich schon kurz nach dem Fall der Mauer mit dem damaligen sowjetischen Staats- und Parteichef Gorbatschow auf Malta. Und warb für ein wiedervereinigtes Deutschland und eine neue Ära der Zusammenarbeit zwischen Ost und West. Geschickt vermied Bush jede Sieger-Geste. Sein Außenminister James Baker beschrieb es so: "Bush war ein starker Kämpfer, aber er war höflich und besonnen."

Er vertrieb Saddam Husseins Truppen aus Kuwait

Das waren Eigenschaften, die ihm auch bei der zweiten großen außenpolitischen Herausforderung seiner Amtszeit zugute kamen, der Befreiung Kuwaits 1991, nach dem Überfall des irakischen Diktators Saddam Hussein.

Anders als zwölf Jahre später sein Sohn George W. wollte Bush senior bewusst nicht den Sturz von Saddam Hussein, um Amerika nicht in einen langwierigen Konflikt zu verwickeln. Stattdessen schmiedete er eine Koalition aus mehr als 30 Ländern, darunter mehrere arabische Staaten - eine diplomatische Meisterleistung. Zumal er für seine klar begrenzten Ziele ein Mandat der Vereinten Nationen bekam: "Saddam Husseins Soldaten müssen Kuwait verlassen. Die legitime Regierung von Kuwait wird auf ihren rechtmäßigen Platz wieder eingesetzt. Und Kuwait wird wieder frei sein!" Die Befreiung Kuwaits gelang in nur sechs Wochen.

Bush inmitten von US-Soldaten an einem Stützpunkt in Saudi-Arabien 1990.

Außenpolitisch erfolgreich

Heute gilt George Herbert Walker Bush unter Historikern als einer der außenpolitisch erfolgreichsten US-Präsidenten. Schon vor seiner Wahl hatte er wichtige außenpolitische Erfahrungen gesammelt: in den 80er Jahren war Bush acht Jahre lang Vizepräsident unter Ronald Reagan. Davor CIA-Chef sowie Botschafter bei den Vereinten Nationen und in China.

Dass Bush 1992 nicht wiedergewählt wurde, sondern überraschend gegen Bill Clinton verlor, lag vor allem an der schlechten Wirtschaftslage. Und an einem gebrochenen Wahlversprechen: "Lest es von meinen Lippen ab - keine höheren Steuern mehr!" - dieses Versprechen konnte Bush nicht halten, weil die Staatsverschuldung ansonsten rasant angestiegen wäre. Viele Amerikaner fühlten sich getäuscht und wählten Bush nach nur einer Amtszeit ab - der Tiefpunkt in seinem sonst so erfolgreichen Leben.

Eine Familie, die zwei US-Präsidenten stellte: Bush senior (l) und sein Sohn George Bush

Der rettende Fallschirm

Aufgewachsen war George Herbert Walker Bush in einer wohlhabenden Ostküsten-Familie. Im Zweiten Weltkrieg meldete sich Bush freiwillig und wurde kurz nach seinem 19. Geburtstag jüngster Kampf-Pilot der US-Marine. Bei seinem 58. Einsatz schossen ihn die Japaner ab. Aus seinem brennenden Kampfflugzeug konnte er sich gerade noch mit dem Fallschirm retten. Auch deshalb beging Bush auch noch im hohen Alter seine Geburtstage mit einem Fallschirmsprung, zuletzt 2014 zu seinem 90. Geburtstag.