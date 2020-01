Hilfskräfte in Australien "Die Feuer sind einfach zu groß"

Die Brände in Australien haben apokalyptische Ausmaße angenommen. Die Feuerwehren sind vielerorts machtlos, die Brände überspringen jede Barriere. Viele Menschen können sich nur selbst retten.

Eine Reportage von Holger Senzel, ARD-Studio Singapur, z.Zt. Australien

Rauch liegt wie dichter Nebel über Balmoral, Wind rauscht durch die verkohlten, schwarzen Baumskelette. Heftiger Wind, bis zu 100 Stundenkilometer schnell - und bis zu 46 Grad heiß.

Die Männer der Freiwilligen Feuerwehr haben ihre Overalls abgelegt, liegen schwitzend im trockenen Gras - und warten auf den nächsten Einsatz. Erst vergangene Woche ist die Feuerfront den Holzhäusern der Gemeinde 100 Kiometer südwestlich von Sydney gefährlich nahe gekommen - und sie kann jederzeit zurückkommen, denn der Wind wechselt ständig die Richtung.

Zahl der Opfer durch die Buschbrände steigt weiter

tagesschau 12:54 Uhr, 04.01.2020, Stella Peters, ARD-aktuell





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-641489~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Ein verdammt gefährlicher Job"

"Es ist ein verdammt gefährlicher Job", sagt Fire-Captain Brandon O Conner. "Manchmal explodieren die Feuer geradezu, oder es entstehen Feuertornados. Letzte Woche wurde dabei ein tonnenschwerer Löschzug durch die Luft geschleudert und ein Kollege starb. Die meisten stehen hier seit Anfang Oktober im Kampf, und wir sind alle sehr erschöpft. Eine lange Schlacht, das ist mal sicher."

"Fire near me" - also "Feuer in meiner Nähe" heißt eine Smartphone-App der Regierung von New South Wales, die über Brände informiert. An die 200 blaue, gelbe und rote Rauten sind da zu sehen - rot heißt: Feuer außer Kontrolle. Die App zeigt sogar Fluchtrouten an, aber manchmal steht da auch: "Zu spät für Flucht, sicheren Unterschlupf aufsuchen".

Die Feuerwehr in New South Wales stellt interaktive Karten zur Verfügung. Auf ihr sind alle Brände sowie Fluchtrouten zu finden - wenn es letztere noch gibt. Die Karte gibt es auch als App.

Flucht ans Meer

Bega etwa ist von den Flammen eingeschlossen, die Feuerwehr kommt nicht heran - den Einwohnern bleibt nur die Flucht ans Meer. Tausende Menschen wurden aus Gefahrenzonen in Sicherheit gebracht - Dutzende Dörfer aufgegeben. Wenn die Menschen zurückkommen, werden ihre Gemeinden nicht mehr existieren.

"Wir können nur warten und schauen, was passiert", erzählt Karissa, "und mitnehmen, was wirklich wichtig ist. Ich habe zu meinen Eltern gesagt, vergesst die Dinge! Es ist wichtiger, dass wir unsere Leben retten, als sich um Besitz zu kümmern."

Marine im Einsatz

Ein drittes Kriegsschiff der Royal Australian Navy wurde jetzt zur Evakuierung von Küstenstädten entsand, Militärstützpunkte werden zu Notunterkünften umfunktioniert, 3000 Reservisten einberufen, um die fast 10.000 Feuerwehrleute zu unterstützen.

Es ist ein frustrierender Job, sagt Fire Captain O' Connor, denn Löschen lassen sich diese Feuer nicht mehr. "Sie sind zu groß. Egal was wir in die Schlacht werfen - es reicht nicht. Selbst die großen Löschflugzeuge können wenig ausrichten, die Feuer sind zu intensiv."

Kampf auf verlorenem Posten für die Feuerwehr: Selbst Brandschneisen überspringen die Feuer vielerorts mühelos.

Die Feuerwehrleute können nur versuchen, die Brände einzudämmen. Mit Bulldozern Schneisen schlagen, oder mit Gegenfeuern das trockene Unterholz vor bewohnten Gebieten abfackeln. Doch bei Wetterbedingungen wie heute in New South Wales helfen auch keine Schneisen, die Feuer überspringen sie. Funken und Asche fliegen bis zu zwölf Kilometer weit und entfachen neue Brandherde.

"Uns geht das Wasser aus"

"Außerdem geht uns allmählich das Wasser aus", informiert Balmorals Feuerwehrchef. Landwirte dürfen deshalb ihre Felder nicht mehr bewässern. Ernten verdorren, Vieh muss notgeschlachtet werden.

Auch weil die Landwirte ihre Felder nicht mehr bewässern dürfen, haben die Flammen leichtes Spiel.

Ausgetrocknete, gelbbraune Felder und Wiesen erstrecken sich Hunderte Kilometer weit entlang der Straßen - ein idealer Nährboden für die Flammen. Nur lang anhaltender, heftiger Regen würde jetzt helfen, doch der wird frühestens Ende des Monats kommen.