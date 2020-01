Bessere Wetterbedingungen bescheren der Feuerwehr in Australien eine dringend benötigte Atempause. Doch die Behörden warnen: Die Brände könnten noch Wochen dauern. Wut und Verzweiflung im Land wachsen.

Von Lena Bodewein, ARD-Studio Singapur

Feuerwirbel, einer flammenden Windhose gleich, tanzen über brennendes Gras- und Weideland, dahinter tobt die Feuersbrunst - ein fliehender Anwohner hat die Aufnahmen vor ein paar Tagen ins Netz gestellt. Auch wenn in der vergangenen Nacht die heißen Winde und damit die Brandbedingungen etwas abnahmen - die Apokalypse, zu der sich die Buschfeuersaison in Australien entwickelt hat, ist noch lange nicht vorbei.

Sandra Ratzow, ARD Singapur, zzt. Kingscote, über die Feuer in Australien

Feuer - noch viele Wochen

"Überall im Land sind Feuer. Wir werden sie weiterhin aufflammen sehen, sie werden weiter zunehmen", so warnt der Ministerpräsident des südöstlichen Bundesstaates Victoria, David Andrews, selbst wenn es in Melbourne regnet und die Wetterbedingungen besser werden in der kommenden Woche. Die Feuersaison hat so früh wie nie zuvor begonnen und sie wird noch viele Wochen anhalten.

Zwischen den Bundesstaaten Victoria und New South Wales hat sich ein neues Megafeuer gebildet, in den Snowy Mountains südlich der Hauptstadt Canberra, so groß wie dreizehnmal der Bodensee. Überall ermahnen die Behörden: Seid vorsichtig, geht, wenn die Feuerwehr es sagt. Karten und Apps zeigen an, wo es am gefährlichsten ist:

"In den roten Bereichen wollen wir niemanden haben, wir wollen sie in Sicherheit wissen - und unsere Karten zeigen auch sicherere Orte an, wohin sie fliehen können", so der Feuerwehrchef Shane Fitzsimmons.

Demonstranten machen ihrem Unmut über Premier Morrison Luft. Überall im Land wurde demonstriert.

Demos im ganzen Land

Während die Flammen weiter wüten, bricht sich die Wut der Bürger auf die Regierung Bahn. In Sydney, Melbourne und Canberra, im ganzen Land gab es Proteste, die weit über die Fridays-for-Future-Versammlungen hinausgehen. "Mein Haus ist zu Asche geworden. Tut etwas", verlangen die Menschen auf Plakaten, als sie durch die Straßen marschieren.

"Ich ertrage es nicht, die Nachrichten zu sehen. Es ist herzzerreißend und es ist unser Werk," sagt eine Demonstrantin in Sydney, wo Tausende auf die Straße gingen. "Die Regierung ist absolut widerlich. Sie tut nichts, sie zeigt kein Mitgefühl, sie hat keine Politik gegen den Klimawandel parat. Stattdessen hat sie in den vergangenen Jahren das Budget für Feuerwehren gekürzt".

Atempause für Feuerwehr in Australien

Lena Bodewein, ARD Singapur

