Brexit-Treffen Fortschritte, aber noch kein Durchbruch

Das Brexit-Treffen zwischen der britischen Premierministerin May und EU-Kommissionspräsident Juncker ist offenbar positiv verlaufen. Es gab demnach "sehr gute Fortschritte". May reist am Samstag erneut nach Brüssel.

Die britische Premierministerin Theresa May und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wollen vor dem EU-Sondergipfel noch einmal über strittige Fragen zum EU-Austritt Großbritanniens sprechen.

May sagte nach einem Treffen mit Juncker, sie werde am Samstag erneut nach Brüssel kommen. Ein Kommissionssprecher betonte, man sehr gute Fortschritte gemacht. Die Arbeit werde nun weitergehen. Einzelheiten wurden nicht bekannt.

Streitpunkt Gibraltar

Mit ihrem spanischen Kollegen Pedro Sanchez versuchte May in einem Telefonat, die Differenzen in der Gibraltar-Frage auszuräumen. Sie bekräftigte ihre Haltung, nur ein Brexit-Abkommen zu schließen, das für das gesamte Vereinigte Königreich, einschließlich der Enklave Gibraltar gelte. Sanchez droht mit der Verweigerung seiner Zustimmung zum Brexit-Abkommen, sollte darin nicht deutlich gemacht werden, dass über die Zukunft Gibraltars in Verhandlungen zwischen London und Madrid entschieden werde.

Für Sonntag ist ein EU-Sondergipfel geplant, auf dem der Austrittsvertrag und eine politische Erklärung zu den künftigen Beziehungen beschlossen werden sollen. May steht wegen des Abkommens in Großbritannien massiv unter Druck.

Irisches Parlament votiert für Brexit-Entwurf

Unterdessen stellte sich das irische Parlament am späten Abend mit großer Mehrheit hinter den zwischen der EU und Großbritannien ausgehandelten Entwurf für ein Brexit-Abkommen. Weniger als zehn der 158 Parlamentarier im Dubliner Parlament votierten dagegen.

Eine Abstimmung des irischen Parlaments ist rechtlich nicht notwendig, Ministerpräsident Leo Varadkar wollte mit der Anberaumung einer Abstimmung aber den parteiübergreifenden Rückhalt für das Abkommen in Irland demonstrieren.