Kandidat Bolsonaro Prüfstein für Brasiliens Demokratie

Der rechtsextreme Kandidat Bolsonaro hat gute Chancen, Brasiliens nächster Präsident zu werden. Er profitiert von einem Frust-Votum nach Jahren des wirtschaftlichen Niedergangs und der Korruption.

Von Matthias Ebert, ARD-Studio Rio de Janeiro

Sie drehen am Gashebel und lassen den Motor aufheulen: 83 Motorrad-Klubs von Rio de Janeiro haben sich an einem Nobelstrand von Rio verabredet, um den rechtsextremen Präsidentschaftskandidaten Jair Bolsonaro zu unterstützen, den sie nur "Mito" nennen - Mythos.

Motorradklubs sammeln sich, um den rechtsextremen Kandidaten Jair Bolsonaro zu unterstützen.

Unter den Männern in Lederjacken, die auf zwei Rädern entlang von Rios Prachtstränden Richtung Copacabana brausen, sind etliche Ex-Militärs, die Bolsonaro - selbst ein ehemaliger Fallschirmjäger - vorbehaltlos unterstützen. Ihre Verehrung nimmt beinahe religiöse Ausmaße an: "Er ist unser Licht, der von oben Entsandte, der Brasilien reinigen wird von dem Schmutz", beschwört Paulo Cesar mit ernster Miene.

Mehr zum Thema Brasilien: Warum wir Bolsonaro als rechtsextrem bezeichnen

Sozialer Aufstieg stoppt den Hass nicht

Mit "Schmutz" meinen sie die Zeit der linken Arbeiterregierung, die von 2003 bis 2016 an der Macht war. Unter Ex-Präsident Luis Inácio Lula da Silva stiegen zwar mehr als 20 Millionen Brasilianer aus der Unter- in die Mittelschicht auf und Minderheiten wie Homosexuelle, Afrobrasilianer und Indigene bekamen mehr Rechte als jemals zuvor in Brasiliens Geschichte.

Dass damit nicht alle Brasilianer einverstanden waren, wurde jedoch erst sichtbar, nachdem die Wirtschaft einbrach, ein gewaltiger Korruptionsskandal ans Licht kam und schließlich Jair Bolsonaro es schaffte, sich als Wortführer einer konservativen Bewegung zu inszenieren.

Wahlkampf mit sozialen Medien

Hilfreich waren Bolsonaro dabei die sozialen Medien - allen voran WhatsApp und Facebook. Hier positionierte er sich, auch dank massiver Falschmeldungen, als politischer Außenseiter. Er versprach, mit politischem Filz aufzuräumen und traditionelle Familienwerte hochzuhalten.

Erfolg mit rechtsexremen Provokationen

Dies brachte ihm vor allem im gut organisierten Lager der Evangelikalen zahlreiche Stimmen ein. Die charismatischen Prediger werben in ihren Messen offen für Bolsonaro - und schauen dabei großzügig über dessen rechtsextreme Äußerungen hinweg.

Dabei tritt diese Seite bis heute erschreckend offen zu Tage: Vor Jahren hatte er live im Fernsehen erklärt, "mit Wahlen erreicht man rein gar nichts, sondern nur dann, wenn Militärgeneräle (…) 30.000 Korrupte umbringen."

2016 widmete er seine Stimme im Kongress dem berüchtigten Folterer Carlos Alberto Ustra. Und zuletzt im Wahlkampf-Endspurt drohte er der Opposition mit "Säuberungen", die er durchführen werde. "Entweder ihr geht ins Ausland oder ihr landet in Haft", rief er grinsend der Arbeiterpartei zu.

Anhänger des rechtsextremen Präsidentschaftskandidaten Jair Bolsonaro demonstrierten am 22. Oktober in mehreren Städten Brasiliens.

Hetze gegen Minderheiten findet Unterstützung

Erstaunlich wenige Brasilianer stören sich an diesen Entgleisungen Bolsonaros, obwohl sie klar gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen. Auch die Hetze gegen Minderheiten wie Indigene und Afrobrasilianer oder seine frauenfeindlichen und homophoben Äußerungen scheinen seine Anhänger entweder zu teilen oder zumindest zu tolerieren.

"All das ist Ausdruck einer mangelnden Vergangenheitsbewältigung Brasiliens", sagt der Wissenschaftler Oliver Stuenkel von der Stiftung Getulio Vargas. "Anders als in Argentinien und Chile hat in Brasilien nie eine Aufarbeitung der Folter und Morde der Militärdiktatur stattgefunden und auch in den Schul-Lehrplänen fehlt die historische Einordnung dieser Herrschaft."

Wahlkampf in Brasilien: Bolsonaro laut Umfragen Favorit

Nachtmagazin 00:00 Uhr, 25.10.2018, Matthias Ebert, ARD Rio de Janeiro







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-463481~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Gefährliche Wahlversprechen

Dementsprechend sieht die Zeitschrift "The Economist" Bolsonaro als reale Gefahr für die Demokratie Brasiliens - ein Risiko, zu dem die Wirtschaftselite des Landes schweigt. Die expandierende Agrarlobby erwartet politische Geschenke von Bolsonaro, was die Abholzung des Regenwaldes noch weiter beschleunigen dürfte.

Ob der Ex-Fallschirmjäger neben Klientelpolitik aber auch das politische Format besitzt, nötige unpopuläre Reformen durchzuziehen, ist offen. Ohne eine zügige Reform des Rentensystems droht ein Rückfall in die Schuldenkrisen und die Hochinflation früherer Zeiten.

Öffentliche Militärschulen gibt es bereits jetzt in Brasilien - mit Drill und Disziplin. Unter Bolsonaro dürfte die Zahl deutlich zunehmen.

Ein Nachfolger steht schon bereit

Außerdem müssen Brasiliens Verwaltung und das Steuersystem dringend einer Effizienzkur unterzogen werden. Sollte Bolsonaro - wie zu erwarten - in den Präsidentenpalast einziehen, könnte der Wind für ihn bald schon rauer werden. Dann nämlich, wenn ein spürbares Wirtschaftswachstum ausbleibt.

Daran werden die brasilianischen Wähler ihren "Mythos" schlussendlich messen. Für den Fall, dass Bolsonaro vorzeitig aus dem Amt scheidet, stünde sein Vize bereit: Alberto Morão - ein Ex-General, der im Wahlkampf bereits mit einem Putsch gedroht hatte.