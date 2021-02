Erneut Probleme mit Triebwerk Boeing 777 muss in Moskau notlanden

In der russischen Hauptstadt Moskau ist eine Boeing 777 notgelandet. Auf dem Flug von Hongkong nach Madrid habe es Probleme mit einem der Triebwerke gegeben, teilte die Rossiya Airlines mit.

Eine Boeing 777 von Rossiya Airlines ist in Moskau notgelandet. Die Frachtmaschine habe auf ihrem Weg von Hongkong nach Madrid Probleme mit einem Triebwerkskontrollsensor gehabt und sei deshalb auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo notgelandet, so die Fluggesellschaft Rossiya Airlines.

Bei der Landung sei niemand verletzt worden. Alles sei "normal" verlaufen, die Maschine werde nun am Mittag nach Madrid fliegen.

Erneuter Vorfall einer Boeing 777

Erst am vergangenen Wochenende war eine Passagiermaschine des gleichen Typs nach dem Brand eines Triebwerks in den USA notgelandet. Zuvor waren große Flugzeugteile der Boeing 777 in der Nähe von Denver als Trümmer in Wohngebiete gestürzt. Ein von einem Passagier gedrehtes Video zeigte, wie Flammen während des Fluges aus dem rechten Triebwerk schlugen. Die Verkleidung war zu diesem Zeitpunkt bereits in die Tiefe gestürzt. Weder am Boden, noch an Bord der mit 241 Menschen besetzten Maschine gab es Verletzte.

Maschinen sollen vorerst am Boden bleiben

Ebenfalls am Wochenende hatte eine Boing 747-400 bei einem Cargo-Flug kurz nach dem Start in Maastricht Metallteile verloren. In beiden Flugzeugtypen ist das Triebwerk PW4000 von Pratt & Whitney verbaut.

Nach dem Vorfall hatte Boeing seine Kunden dazu aufgerufen, die 128 Maschinen des Typs mit diesen Triebwerken vorerst am Boden zu lassen. Die US-Luftfahrtaufsichtsbehörde FAA ordnete Untersuchungen an.