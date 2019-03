Norwegian und Tuifly halten Betrieb aufrecht

Die Airlines Norwegian und Tuifly erklärten, die Maschinen vom Typ Boeing 737 Max 8 blieben zunächst weiter in Betrieb. Die deutsch-britische Fluggesellschaft Tuifly hat 15 Maschinen in Großbritannien und den Benelux-Ländern im Dienst. Mitte April will das Unternhemen die erste Max 8 in Deutschland in Betrieb nehmen. In den kommenden Jahren sollen weitere dazukommen.



Laut Luftfahrtbundesamt werden bei deutschen Fluggesellschaften zurzeit noch keine Boeing 737 Max 8 "im regelmäßigen gewerblichen Linienverkehr mit Passagieren" eingesetzt. Auf Anfrage von tagesschau.de teilte die Behörde mit, dass nur eine Boeing 737 Max bislang eine vorläufige Verkehrszulassung erhalten habe. Für sieben Flugzeuge dieses Typs liege derzeit eine Vormerkung für eine Registrierung in Deutschland vor.