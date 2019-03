Flugzeuges des Typs Boeing 737 müssen eigentlich am Boden bleiben - nun hat es aber wieder Probleme gegeben. Eine leere 737 MAX musste in Florida bei einem Überführungsflug notlanden.

Von Sebastian Schreiber, ARD-Studio Washington

Eigentlich herrscht weltweit ein Flugverbot für Maschinen des Typs Boeing 737 MAX - doch in Ausnahmefällen dürfen Maschinen ohne Passagiere fliegen, so war es auch im Fall der Notlandung. Die Maschine der Airline Southwest startete in Orlando in Florida und war auf dem Weg nach Kalifornien. Dort sollte sie vorübergehend gelagert werden.

Laut US-Luftfahrtbehörde FAA meldeten die Piloten kurz nach dem Start Triebwerksprobleme. Sie kehrten um und landeten wieder am Flughafen von Orlando. Den Angaben zufolge steht die Notlandung nicht in einem Zusammenhang mit der umstrittenen Software MCAS. Die Software soll verhindern, dass das Flugzeug zu stark steigt. MCAS gilt als mögliche Ursache für die Abstürze von 737 MAX Flugzeugen in Indonesien und Äthiopien. In der Folge des zweiten Absturzes belegten dutzende Länder den Flugzeugtyp mit einem Startverbot.

737 Max-Serie bereits Gegenstand von Ermittlungen

Das US-Verkehrsministerium ermittelt, ob bei Zulassung der 737 Max-Serie übliche Standards eingehalten wurden.

Boeing arbeitet nun daran, die Software der Flugzeuge zu aktualisieren. Medienberichten zufolge führte der US-Hersteller entsprechende Tests durch. Wann die Maschinen wieder fliegen dürfen, ist aber unklar.