Das Kapitol in der Hand wütender Trump-Anhänger: Der gewählte US-Präsident Biden nennt das einen Angriff auf die US-Demokratie. Auch außerhalb des Kongresses ist das Entsetzen groß - und es gibt den erneuten Ruf nach einer Amtsenthebung Trumps.

Was seit Jahrhunderten ein fast schon langweiliges Ritual war, endete in einem für die USA beispiellosen Ausnahmezustand. Über Stunden legten Demonstranten den US-Kongress lahm und verhinderten so für den Abend die formelle Bestätigung des Wahlsieges von Joe Biden.

Der demokratische Politiker fand dazu scharfe Worte. Er nannte die gewaltsame Erstürmung des Kapitols durch militante Anhänger des abgewählten Amtsinhabers Donald Trump einen "beispiellosen Angriff" auf die US-Demokratie. Biden äußerte sich in seinem Heimatort Wilmington (US-Bundesstaat Delaware).

"Das Kapitol zu stürmen, Fenster einzuschlagen, Büros zu besetzen, den Senat der Vereinigten Staaten zu besetzen, durch die Schreibtische des Repräsentantenhauses im Kapitol zu stöbern und die Sicherheit ordnungsgemäß gewählter Beamter zu bedrohen, ist kein Protest. Es ist Aufruhr."

Biden ließ zugleich Betroffenheit erkennen. Er sei "wirklich schockiert und traurig, dass unsere Nation - so lange Leuchtfeuer und Hoffnung für Demokratie - an so einem dunklen Moment angekommen ist", erklärte er weiter.

Der kurze Rausch der Macht: Ein Trump-Anhänger macht es sich triumphierend im Büro der US-Demokratin Pelosi bequem.

Appell an den Präsidenten

Der scheidende US-Präsident hatte sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu den Ereignissen geäußert, und so forderte Biden ihn auf, seine Anhänger umgehend in einer Fernsehansprache zu einem "Ende der Belagerung" des Kapitols aufzurufen. Später veröffentlichte Trump einen Aufruf, in dem er zur Ruhe meinte, aber zugleich größtes Verständnis für das Handeln der Demonstranten zeigte.

Ähnliche Aufrufe ergingen seitens der führenden Demokraten Nancy Pelosi und Charles Schumer, die Trump ebenso aufforderten, die Demonstranten sofort zurückzurufen.

Amtsenthebungsverfahren kurz vor Schluss?

Die Ereignisse auf Capitol Hill könnten unterdessen dazu führen, dass sich Trump in den letzten Tagen als Präsident erneut mit einem Amtsenthebungsverfahren auseinandersetzen muss.

Die demokratische Abgeordnete Ilhan Omar, die von Trump wiederholt massiv attackiert und herabgewürdigt worden war, erklärte, sie bereite einen Antrag auf Amtsenthebung gegen Trump vor. "Wir können nicht zulassen, dass er im Amt bleibt", schreibt sie auf Twitter. "Es geht darum, unsere Republik zu bewahren, und wir müssen unseren Eid erfüllen.

Ein vorheriger Versuch eines Amtsenthebungsverfahrens war im vergangenen Sommer an der republikanischen Mehrheit im US-Senat gescheitert. Nun aber haben sich die Verhältnisse in der Kammer geändert. Mit dem Erfolg in der Nachwahl im US-Bundesstaat Georgia haben die Demokraten faktisch eine Mehrheit im Senat - ein neuer Amtsenthebungsversuch hätte insofern bessere Aussichten. Ob das Verfahren allerdings bis zum 20. Januar, dem Tag, an dem Biden in sein Amt eingeführt wird, noch alle notwendigen Etappen durchlaufen kann, ist noch unklar.

Absatzbewegungen in der Wirtschaft

Der Ruf nach einer vorzeitigen Ablösung Trumps kommt aber nicht nur aus dem linken Flügel der Demokraten. Er wird inzwischen auch in der Wirtschaft formuliert.

Der Präsident des US-Industrieverbandes National Association of Manufacturers rief dazu auf, eine Amtsenthebung Trumps zu prüfen. Dieser habe "Gewalt angestachelt beim Versuch, an der Macht zu bleiben", erklärt Jay Timmons. Vize-Präsident Mike Pence solle die Anwendung des 25. Verfassungszusatzes erwägen. Dieses regelt eine Amtsenthebung des Präsidenten.