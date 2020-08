Nach einer Nacht voller Gewalt in Belarus hat die Wahlleitung Machthaber Lukaschenko zum Sieger erklärt. Er soll über 80 Prozent der Stimmen erhalten haben. Doch die Opposition vermutet Wahlbetrug und will weiter protestieren.

Die Wahlkommission in Belarus hat Staatschef Alexander Lukaschenko zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt. Der 65-Jährige habe 80,23 Prozent der Stimmen bei dem Urnengang am Sonntag erzielt, teilte Wahlleiterin Lidija Jermoschina als vorläufiges Ergebnis mit. Lukaschenkos Gegnerin, Swetlana Tichanowskaja, kam demnach nur auf 9,9 Prozent der Stimmen. Sie kündigte bereits an, eine Niederlage nicht anzuerkennen.

Tausende auf den Straßen

Nach der Wahl am Sonntag waren Tausende Menschen in der Hauptstadt Minsk und anderen Städten auf die Straßen gegangen. Staatsmedien hatten zu diesem Zeitpunkt bereits den Wahlsieg von Lukaschenko verkündet. Die Opposition wirft der Regierung Wahlfälschung vor. Die Demonstranten stellten sich gegen die Sicherheitskräfte, die Wasserwerfer, Tränengas und Blendgranaten gegen die Menschen einsetzten.

Augenzeugen zufolge waren Zehntausende Menschen auf den Straßen von Minsk, um gegen das Wahlergebnis zu protestieren.

Bilder in den Onlinenetzwerken zeigten Demonstranten, die mit blutüberströmten Gesichtern durch die Straßen liefen. Auf Twitter wurden Videos veröffentlicht, die zeigten, wie Sicherheitskräfte in Minsk auf Menschen einschlugen. Die Polizisten wurden daraufhin von Passanten angegriffen. Augenzeugen beschrieben chaotische Szenen.

Weitere Proteste angekündigt

Es gab Berichte über Verletzte und Dutzende Festnahmen. Das Innenministerium erklärte dagegen, niemand sei verletzt worden. Die Polizei habe die Lage "unter Kontrolle". Bürgerrechtlern zufolge wurde ein Mensch bei den Auseinandersetzungen getötet. Das Todesopfer sei von einem Gefangenentransporter der Polizei umgefahren worden, teilte die Aktivistengruppe Spring 96 mit.

Mindestens 120 Menschen seien festgenommen worden. Aber das seien nur vorläufige Zahlen. Staatsmedien meldeten, die Menschen seien am frühen Morgen nach Hause zurückgekehrt, auch in der Hauptstadt Minsk sei es ruhig. In sozialen Netzwerken kündigten Aktivisten neue Demonstrationen an.

"Die Mehrheit steht hinter uns"

Die Oppositionspolitikerin Tichanowskaja kritisierte die Abstimmung. Sie lehnte die offiziellen Nachwahlbefragungen ab, die Lukaschenko als Wahlsieger auswiesen. Unabhängige Nachwahlbefragungen im Ausland kamen zu einem anderen Ergebnis als die staatlichen Stellen: Demnach soll Tichanowskaja 71 Prozent geholt haben - Lukaschenko nur zehn Prozent.

"Ich glaube an das, was ich mit eigenen Augen sehe, und ich sehe, dass die Mehrheit hinter uns steht", sagte sie. Die 37-Jährige hatte in den vergangenen Wochen massiv an Zustimmung gewonnen und zahlreiche Anhänger mobilisiert, obwohl die Behörden hart gegen die Opposition vorgegangen waren.

Siegesfeiern in einigen Städten

"Eine tiefe, noch nie dagegewesene Krise zieht herauf", sagte Tichanowskajas Mitstreiterin Maria Kolesnikowa am Abend bei einer Pressekonferenz. Sie warf der Regierung Wahlbetrug vor, in mehreren Wahllokalen habe die Beteiligung bei mehr als 100 Prozent gelegen.

In einzelnen Orten feierten Demonstranten den Sieg Tichanowskajas. Die Menschen riefen die Uniformierten auf, sich dem Wählerwillen zu beugen und dem Volk anzuschließen. In einzelnen Ortschaften habe die Polizei kaum Widerstand leisten können gegen die Menschenmengen, berichteten oppositionsnahe Internetportale. Tausende Menschen zogen feiernd durch die Straßen und riefen: "Es lebe Belarus!"

Drohungen an Demonstranten

Der mit harter Hand regierende Amtsinhaber Lukaschenko kandidierte für eine sechste Amtszeit - er ist bereits seit zweieinhalb Jahrzehnten an der Macht. Beobachter rechneten bereits vor der Wahl mit einem klaren Sieg Lukaschenkos.

Bereits im Vorfeld der Wahl hatte er angekündigt, gegen Demonstranten werde hart durchgegriffen. Sicherheitskräfte sperrten weite Teile des Zentrums ab. Hundertschaften wurden am Präsidentenpalast zusammengezogen. Während des Wahltags war die Lage angespannt. Mindestens acht Mitglieder des Wahlkampfteams der Opposition wurden festgenommen.