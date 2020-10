Alle ausländischen Journalisten müssen aus Belarus ausreisen, weil ihre Arbeitsvisa nicht verlängert werden, auch ARD-Korrespondent Jo Angerer. Möglicherweise ist die Entscheidung der Regierung eine Reaktion auf die EU-Sanktionen.

Der ARD-Korrespondent Jo Angerer muss Belarus verlassen. Sein Arbeitsvisum wird von den zuständigen Behörden des Landes nicht verlängert. Und auch allen anderen westlichen Medienvertretern droht das gleiche Schicksal.

Wie es zu der Entscheidung der Regierung kam, ist nicht klar. Angerer und andere vermuten dahinter jedoch eine Reaktion auf die Sanktionen, die der EU-Gipfel gegen Belarus und führende Politiker und Repräsentanten des Staates beschlossen hat. Die Strafmaßnahmen sollen 40 Personen treffen, die der Wahlfälschung und der Niederschlagung friedlicher Proteste in Belarus beschuldigt werden, wie Diplomaten beim EU-Gipfel in Brüssel in der Nacht mitteilten. Lukaschenko soll vorerst von den Sanktionen ausgenommen werden.

Im Gegenzug hatte Belarus ähnliche Maßnahmen ergriffen. Das Außenministerium in Minsk erklärte, es habe eine Liste mit Personen zusammengestellt, denen die Einreise nach Belarus untersagt werde. Diese Liste wolle man aber nicht veröffentlichen.

Repressionen gegen Journalisten

Bereits seit August geht die autoritäre Staatsführung in Minsk massiv gegen Journalisten vor. Vertreter verschiedener Medien berichten vom Entzug von Akkreditierungen. Einige ausländische Pressevertreter wurden demnach bereits des Landes verwiesen. Betroffen sind unter anderem Mitarbeiter des britischen Senders BBC.

Auch Team-Mitglieder des ARD-Studios Moskau waren betroffen. Es handelt sich laut WDR um einen russischen Kameramann und einen russischen Kamera-Assistenten, sowie einen belarussischen Producer. Sie wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen mit einem fünfjährigen Einreiseverbot belegt.