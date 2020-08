Nach den Explosionen in Beirut ermitteln die libanesischen Behörden nun wegen Fahrlässigkeit. Derweil wächst in der Bevölkerung der Unmut. Das THW sendet Helfer, um bei der Suche nach Vermissten zu helfen.

Nach der verheerenden Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut gehen Ermittler Vorwürfen der Fahrlässigkeit nach. Im Zentrum der Ermittlungen steht die jahrelange Lagerung von 2750 Tonnen Ammoniumnitrat im Hafen, die sich Vermutungen zufolge entzündet hat und Ursache der Explosion war. Die Regierung ordnete Hausarrest für eine nicht näher genannte Zahl von Hafenmitarbeitern an.

Bei der Explosion am Dienstag waren nach Angaben des Gesundheitsministeriums 135 Menschen getötet und etwa 5000 verletzt worden. Teile der Stadt wurden zerstört. In der Bevölkerung brach sich Wut gegen die herrschende Elite Bahn, die für chronisches Missmanagement und Sorglosigkeit verantwortlich gemacht wird. Der Hafen von Beirut und die Zollbehörde sind einige der korruptesten und lukrativsten Institutionen des Libanons. Zahlreiche Gruppierungen, Politiker und selbst die radikalislamische Hisbollah haben dort Einfluss. Die Explosion im Hafen gilt als die heftigste Detonation, die in der libanesischen Hauptstadt je vorgekommen ist.

Beirut in Trümmern

Eine Explosion am Hafen von Beirut hat dramatische Konsequenzen: Mindestens 100 Tote, etliche zerstörte Gebäude in der libanesischen Hauptstadt, deren Bewohner jetzt obdachlos sind. Auch die Lebensmittel werden knapp.





THW auf demm Weg nach Beirut

Erste internationale Hilfslieferungen trafen per Flugzeug ein. Die Weltgesundheitsorganisation hatte die Lieferung von medizinischen Hilfsgütern angekündigt, die für Tausende Behandlungen von Opfern reichen sollten, teilte WHO-Sprecher Tarik Jasarevic mit. Etliche Länder waren den Hilferufen der Regierung gefolgt und hatten zugesagt, Flugzeuge mit Rettungs- und Fachkräften sowie medizinischen Gütern und Geld zu schicken.

Auch ein Team des Technischen Hilfswerks (THW) ist zu einem Hilfseinsatz in der libanesischen Hauptstadt abgeflogen. Die Maschine mit rund 50 THW-Helfern hob in der Nacht von Frankfurt am Main ab. Die Einsatzeinheit soll bei der Bergung von Verschütteten helfen. An Bord derselben Maschine befanden sich auch sieben Experten der Hilfsorganisation Isar Germany. Dabei handelte es sich um Ärzte sowie Fachleute für Gefahrgut.

Macron reist nach Beirut

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron kündigte für heute einen Besuch in Beirut an. Die finanzielle Schäden durch die Explosion betrügen zwischen 10 und 15 Millionen Dollar (8,4 bis 12,6 Millionen Euro), sagte der Gouverneur von Beirut, Marwan Abboud, dem saudischen Fernsehsender Al-Hadath. Beinahe 300.000 Menschen hätten ihr Zuhause verloren.

Nach der Katastrophe rollt die Hilfe aus aller Welt an

tagesschau 20:00 Uhr, 05.08.2020, Gudrun Engel, ARD Brüssel





"Beirut, wie wir es kannten, ist weg, und die Leute werden ihre Leben nicht wieder aufbauen können", sagte Amy, eine Frau, die Glas in einer kleinen Seitenstraße wegfegte, wo zuvor ein Ausstellungsraum eines bekannten libanesischen Designers gewesen war. "Das ist die Hölle. Wie werden die Leute überleben? Was werden sie tun?", fragte sie und machte Beamte für den Mangel an Verantwortungsbewusstsein und "Dummheit" verantwortlich.

Zweiwöchiger Ausnahmezustand

Die libanesische Regierung rief nach einer Kabinettssitzung einen zweiwöchigen Ausnahmezustand aus. Er gibt dem Militär in diesem Zeitraum volle Befugnisse. Die Ermittlung zu der Katastrophe werde transparent sein, versprach Präsident Michel Aoun vor der Kabinettssitzung. Die Verantwortlichen sollten zur Rechenschaft gezogen werden. "Es gibt keine Worte, um die Katastrophe zu beschreiben, die Beirut letzte Nacht getroffen hat."

Rund um den Explosionsort bot sich am Tag nach der Katastrophe ein Bild des Schreckens. Die Detonation riss einen Krater mit einem Durchmesser von rund 200 Metern in den Hafen, der sich mit Meerwasser füllte - als ob das Meer ein Stück des Hafens abgebissen und Gebäude verschluckt hätte. Von dem Komplex stieg noch immer Rauch auf, weite Teile des Zentrums waren mit beschädigten Fahrzeugen und Schutt übersät, der von erschütterten Häuserfassaden herabgeregnet war.

Sorge um Verschärfung der Wirtschaftskrise

Zahlreiche Menschen wurden nach der Explosion weiterhin vermisst. Angehörige baten über soziale Medien verzweifelt um Hilfe bei der Suche nach ihren Verwandten. Auf Instagram tauchte die Seite mit Vermissten auf, Radiomoderatoren verlasen die Namen von Verschwundenen und Opfern.

Mit der Zerstörung seines wichtigsten Hafens stellt sich auch die Frage, wie der von einer schweren Wirtschaftskrise gebeutelte Libanon künftig versorgt wird, der mehr als eine Million Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem benachbarten Syrien aufgenommen hat. Das Land befindet sich in einer massiven Währungskrise, hinzu kommt die Corona-Pandemie. Viele Menschen hatten bereits ihren Job verloren, Ersparnisse schrumpften aufgrund der Inflation.