Autonome Straßenbahn Schienenlos in Yibin

Ist es eine Stadtbahn, ein Zug oder ein Bus? Alles zugleich. Auf einer Strecke von knapp 18 Kilometern Länge ist im chinesischen Yibin eine neue Straßenbahn unterwegs - ohne Schienen und Fahrer.

Im südwestchinesischen Yibin ist eine schienenlose und autonom fahrenden Straßenbahn in Betrieb genommen worden. Die Stadtbahn folgt einer eigenen Spur auf der Straße und fährt auf Gummirädern. Sie wird elektrisch betrieben und erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 70 Kilometern pro Stunde.

Die seit zwei Jahren erprobte Bahn kann sowohl mit als auch ohne Zugführer über ein autonomes Fahrsystem betrieben werden. Gesteuert werden die drei Waggons für 300 Passagiere über optische und andere Sensoren sowie das globale Navigationssystem. Die Strecke des Autonomous Rail Rapid Transit (ART) genannten Zuges in Yibin ist 17,7 Kilometer lang.

Die autonome Straßenbahn folgt einer eigenen Spur auf der Straße.

Geringere Kosten

Da keine Schienen gelegt werden müssen, sind die Investitionskosten nach Expertenangaben deutlich niedriger als bei herkömmlichen Stadtbahnen. Weitere Strecken gibt es bereits in Zhuzhou in der zentralchinesischen Provinz Hunan sowie in Yongxiu in der ostchinesischen Provinz Jiangxi.

Seit dem Sommer macht der Hersteller CRRC Zhuzhou Locomotive Company in Hunan mit der neuen Bahn auch Tests in der Hitze von Qatar, wo 2022 die Fußballweltmeisterschaft stattfindet. Der Zug wird gerne als Mischung aus Stadtbahn, Zug und Bus beschrieben, ähnelt aber am meisten einer Straßenbahn.