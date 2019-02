Ungewöhnlich heftiger Regen hat im Nordosten Australiens zu schweren Überschwemmungen geführt. Mehr als 1000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Ein Ende des Regens ist nicht in Sicht.

Im Nordosten Australiens hat es ungewöhnlich heftigen Regen gegeben. Dauerregen verwandelte in einigen Gebieten des Bundesstaats Queensland Straßen in Sturzbäche. Rettungskräfte holten Menschen mit Booten und Hubschraubern aus den überfluteten Gegenden. Mehr als 1100 Menschen wurden aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht. Immer noch sitzen Menschen in ihren Häusern fest. Die Polizei rief Bewohner besonders gefährdeter Zonen in Townsville auf, sich in höher gelegene Stadtteile zu begeben.

Schon seit Tagen werden aus der Stadt Überschwemmungen und Erdrutsche gemeldet. In der Stadt ist jetzt sommerliche Regenzeit, und Februar ist der regenreichste Monat. In einer Woche hat es dort aber fast so viel wie sonst im ganzen Jahr geregnet. Am Flughafen Townsville wurden nach Angaben des Wetterdienstes 1012 Millimeter Regen gemessen. Dies sei ein Sieben-Tage-Rekord.

Warnung vor Krokodilen und Schlangen

Nach Angaben von CNN haben die Behörden wegen der Fluten die Schleusentore des Ross-Staudamms oberhalb von Townsville öffnen lassen. Dadurch wurden etwa 2000 Häuser überflutet. Die Regierung in Queensland warnte die Bewohner, sich vor Krokodilen, Schlangen und anderen Wildtieren in Sicherheit zu bringen.

Die Schüler wurden aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Die Bewohner sollen Trinkwasser-Vorräte anlegen, weil durch die Überschwemmungen die Rohre der Wasseraufbereitungsanlage platzen könnten, berichtet CNN.

"Die Wassermengen sind einfach unfassbar", sagte Einwohner Chris Brookehouse dem Sender ABC. "Unser Untergeschoss ist weg, der Kühlschrank und die Gefriertruhe treiben im Wasser." Sollte das Wasser noch fünf bis sechs Treppenstufen steigen, sei auch das Obergeschoss überflutet.

Evakuierungen und Schulausfälle in Queensland

tagesschau 09:00 Uhr, 04.02.2019





"So ein Ereignis nur alle hundert Jahre"

Die Ministerpräsidentin des australischen Staats Queensland, Annastasia Palaszczuk, sagte, weiterer Regen in Townsville und Umgebung könnte Sturzfluten verursachen. Sie sprach von einem "Ereignis, wie es nur alle hundert Jahre" vorkommt. Die Bürgermeisterin von Townsville, Jenny Hill, sagte: "Wir sind noch nicht über den Berg."

Der tropische Nordosten Australiens ist zu dieser Jahreszeit immer sehr regnerisch. In diesem Jahr sind die Regenmassen aber besonders groß: Grund ist ein Monsun-Tiefdruckgebiet, das sich nur sehr langsam von der Stelle bewegt und große Mengen Niederschlag freigibt. Die australische Wetterbehörde geht davon aus, dass die Regenfälle noch Tage anhalten könnten.

Während der Nordosten Australiens im Wasser versinkt, leiden andere Teile des Landes weiter unter Dürre und Buschbränden. Dieser Januar war der heißeste je gemessene Monat auf dem fünften Kontinent.