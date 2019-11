Buschbrände in Australien Sydney wappnet sich gegen das Feuer

Löschflugzeuge werfen brandhemmende Chemikalien ab, der Schulbetrieb ist eingestellt. In der australischen Millionenmetropole Sydney bereiten sich die Menschen auf die Buschbrände vor.

In Australien bedrohen die Buschbrände mittlerweile die Großstadt Sydney. Auf Luftbildern ist zu sehen, wie sich die Flammen durch einen Eukalyptuswald 15 Kilometer vom Stadtzentrum fressen. Erstmals rief die Feuerwehrbehörde des südöstlichen Bundesstaats die Risikostufe "katastrophale Feuergefahr" aus.

Gladys Berejiklian, die Regierungschefin des bevölkerungsreichsten Bundesstaates, forderte die Menschen erneut auf, sich in Sicherheit zu bringen. Im Bundesstaat New South Wales und in seiner Hauptstadt blieben 600 Schulen geschlossen.

Auch in den Vororten versprühen Feuerwehrleute brandhemmende Chemikalien.

"Wir stehen das zusammen durch"

In den Katastrophengebieten von Neu-Südwales und Queensland spielen sich unterdessen immer wieder ähnliche Szenen ab: Menschen kehren aus den Notunterkünften zurück zu ihrem verbrannten Besitz. Ein älteres Ehepaar steht fassungslos vor den schwelenden Trümmern seines Hauses. Sie hat den Kopf an seine Schulter gelegt und weint. "Es sind nur Dinge," tröstet er, "wir haben unser Leben, unsere Familie, unsere Nachbarn, unsere Freunde. Wir stehen das zusammen durch".

Andere dagegen packen ihr wichtigstes Hab und Gut zusammen, um bereit zu sein, wenn die Feuerwalze kommt. Bereits am Montag haben die Behörden in New South Wales den Notstand ausgerufen. Im ganzen Bundesstaat brannten 52 Feuer, die Hälfte davon war laut Behörden nicht unter Kontrolle.

Mehr als 3000 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Feuer, schneller als ein Mensch rennen kann

Die Dimensionen sind dabei ganz andere als in Europa: 150 Häuser auf einer Fläche viermal so groß wie das Saarland haben die verheerenden Buschbrände in Australien bisher vernichtet. Shane Fitzsimmons, Feuerwehrchef von Neusüdwales, spricht von unbekanntem Terrain. Noch nie habe er es mit so heftigen, so heißen, so schnellen Buschfeuern so früh im Jahr zu tun gehabt:

"Diese Feuer bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von sechs bis zwölf Kilometern pro Stunde und dabei entzünden sie ständig neue Brände und werden immer schneller." Teilweise seien die Flammen schneller, als ein Mensch rennen könne.

Seit vergangener Woche sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Rund 100 weitere wurden verletzt, darunter 20 Feuerwehrleute. Bisher ist den Behörden zufolge eine Fläche von knapp einer Million Hektar Land betroffen, also 10.000 Quadratkilometern, was etwa der Hälfte Hessens entspricht.

