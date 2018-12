Einsatz auf der ISS "Astro-Alex" gibt Kommando ab

Fast drei Monate hat "Astro-Alex" das Kommando auf Internationalen Raumstation geführt. Nun übergab der deutsche Astronaut die Führung an seinen russischen Kollegen. Morgen kehrt er zur Erde zurück.

Vor seiner Rückkehr auf die Erde hat der deutsche ISS-Kommandant Alexander Gerst die Führung der Raumstation an seinen russischen Kollegen Oleg Kononenko übergeben. "Oleg, du bist ein sehr erfahrener Kommandeur, und dieser Ort wird in sehr guten Händen, deinen Händen sein", sagte Gerst in einer Übergabe-Zeremonie vor der Kamera der Raumstation, die im Livestream der NASA zu sehen war.

Vor zweieinhalb Wochen waren der Kosmonaut Kononenko, die US-Astronautin Anne McClain sowie der Kanadier David Saint-Jacques auf der ISS angekommen. Auf diesem Außenposten der Menschheit im All sollen sie sechs Monate bleiben. Zuletzt hatten Kononenko und die Mannschaft schon daran mitgearbeitet, ein Loch an der angedockten russischen Raumkapsel zu bearbeiten.

Astronaut Alexander Gerst (Mitte, oben) mit seinem Nachfolger als ISS-Kommandant, dem russischen Kosmonauten Oleg Kononenko (Mitte, unten)

Landung in der kasachischen Steppe

Für Gerst ist dagegen die Zeit im All zunächst vorbei. Anfang Oktober hatte er das Kommando der ISS übernommen. Nach insgesamt rund einem halben Jahr im Weltraum soll "Astro-Alex" morgen gemeinsam mit seiner US-Kollegin Serena Auñón-Chancellor und dem Kosmonauten Sergej Prokopjew mit einer Sojus-Kapsel in der kasachischen Steppe landen. Die Ankunft ist für 6.03 Uhr geplant.

Nach seiner Rückkehr soll Gerst in seiner Heimatstadt Künzelsau mit einer Welcome-Party empfangen werden. Allerdings wird die Feier wohl erst im Sommer stattfinden, wie ein Sprecher der Stadt mitteilte. Geplant sei eine Open-Air-Fete wie 2015 nach Gersts erster Mission im All. Damals war er zum Ehrenbürger der Stadt mit 15.000 Einwohnern ernannt worden.