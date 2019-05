Die schwedische Justiz nimmt die Ermittlungen gegen Julian Assange wieder auf. Der Wikileaks-Gründer war 2010 wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs angezeigt worden.

Die schwedische Staatsanwaltschaft hat entschieden, die Untersuchungen gegen Wikileaks-Gründer Julian Assange wegen des Vorwurfs des sexuellen Übergriffs wieder aufzunehmen.

Das gab die Vize-Chefin der Behörde, Eva-Marie Persson, bekannt. Die Wiederaufnahme der vorläufigen Ermittlungen in Schweden war am 11. April, am Tag der Festnahme Assanges in London, von der Anwältin einer Frau beantragt worden, die Anschuldigungen gegen Assange vorgebracht hatte.

Sie wirft ihm vor, er habe sie während eines Besuchs in dem skandinavischen Land 2010 vergewaltigt. Assange streitet das ab. Die Untersuchungen waren 2017 eingestellt worden.

"Wahrscheinlicher Fall"

Es gebe noch immer den wahrscheinlichen Fall, dass Assange eine Vergewaltigung begangen habe, sagte Persson. Eine neue Befragung sei notwendig.

Demnach will Schweden beantragen, dass Assange ausgeliefert wird, nachdem er seine Haftstrafe in Großbritannien abgesessen habe. Er war Anfang Mai nach seiner Festnahme in der ecuadorianischen Botschaft in London zu 50 Wochen Haft in Großbritannien verurteilt worden.

Seine aktuelle Haftstrafe sitzt Assange im Londoner Belmarsh-Gefängnis ab, weil er 2012 gegen Kautionsauflagen verstoßen hat.

Die USA haben ebenfalls eine Auslieferung des Wikileaks-Gründers beantragt. Sie werfen ihm Verschwörung mit der Whistleblowerin Chelsea Manning vor. Sie hatte Wikileaks 2010 Hunderttausende geheime Militärdokumente zukommen lassen. Dabei geht es um die US-Militäreinsätze im Irak und in Afghanistan.