Wie genau kam es zur Festnahme des WikiLeaks-Mitbegründers Assange? Inzwischen ist klar, was die USA ihm konkret vorwerfen: Verschwörung mit Whistleblowerin Manning. Dafür drohen ihm laut US-Behörden fünf Jahre Haft.

Die US-Justiz wirft WikiLeaks-Mitbegründer Julian Assange Verschwörung mit der Whistleblowerin Chelsea Manning vor. Assange werde beschuldigt, Manning dabei geholfen zu haben, ein Passwort eines Computernetzwerks der Regierung zu knacken, hieß es in einer Mitteilung des Justizministeriums. Die US-Behörden hatten an Großbritannien einen Auslieferungsgesuch gestellt, aufgrund dessen Assange zuvor festgenommen worden war.

Der WikiLeaks-Mitbegründer hatte fast sieben Jahre lang in der Londoner Botschaft Ecuadors gelebt, wo er Asyl genoss. Die Gefahr einer Auslieferung an die USA war genau das, was Assange veranlasste, in die Botschaft zu flüchten und so lange dort auszuharren.

Ecuador: Assange hat gegen Konventionen verstoßen

Nach Assanges Festnahme in der ecuadorianischen Botschaft erklärte die britische Premierministerin Theresa May, niemand stehe über dem Gesetz. Ähnlich hatte sich zuvor bereits ihr Außenminister Jeremy Hunt geäußert. Assange sei kein Held, schrieb er bei Twitter.

Ecuador hatte den Weg für die Festnahme frei gemacht und der Londoner Polizei Eintritt in seine Botschaft gestattet. Präsident Lenín Moreno schrieb als Begründung unter anderem, Assange habe gegen internationale Konventionen verstoßen.

Zugleich sagte Moreno, er habe Großbritannien aufgefordert, Assange nicht in ein Land auszuweisen, wo ihm Folter oder die Todesstrafe drohen könne. "Die britische Regierung hat das schriftlich bestätigt, im Einklang mit ihren eigenen Regeln." Nach Angaben des US-Justizministeriums drohen Assange fünf Jahre Haft.

Assange nach seiner Festnahme in einem Polizeiwagen.

Manning eine der wichtigsten Quellen für WikiLeaks

Die Enthüllungsplattform WikiLeaks hatte 2010 und 2011 Hunderttausende geheime US-Militärdokumente über die Kriege im Irak und in Afghanistan sowie vertrauliche Diplomatendepeschen veröffentlicht. Quelle war die vor einer Geschlechtsumwandlung damals noch als Soldat Bradley Manning lebende Manning, die das Material von Militärrechnern herunterlud und WikiLeaks zuspielte.

Manning wurde 2010 festgenommen und im August 2013 wegen Spionage zu 35 Jahren Gefängnis verurteilt. Aufgrund eines Gnadenerlasses des damaligen demokratischen US-Präsidenten Barack Obama kam Manning 2017 vorzeitig frei. Im März wurde sie erneut ins Gefängnis gesperrt, nachdem sie sich geweigert hatte, vor einer Geschworenenjury auszusagen.

Unterstützer von Assange hatten noch wenige Tage vor der Festnahme vor der Botschaft demonstriert - mit einem Plakat, auf dem Assange und Manning zu sehen sind.