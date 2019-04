Der Mitbegründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, Julian Assange, ist festgenommen worden. Das teilte die britische Polizei mit. Assange hielt sich seit 2012 in der Botschaft Ecuadors in London auf.

Die britische Polizei hat Julian Assange, Mitbegründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, in London festgenommen. Das teilte die Metropolitan Police mit. Er sei nun in Gewahrsam und werde so bald wie möglich einem Richter vorgeführt.

Die ecuadorianische Botschaft gewährte der Polizei Zutritt. Die Regierung des lateinamerikanischen Landes hatte Assange zuvor das diplomatische Asyl entzogen.

WikiLeaks bezeichnete den Entzug des diplomatischen Asyls als "illegal" und Verletzung internationalen Rechts.

Angst vor Prozess in den USA

Assange war 2012 in die Botschaft geflohen, um einer Auslieferung an Schweden zu entgehen. Dort wurde er der Vergewaltigung beschuldigt. Die Stockholmer Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen inzwischen ein.

Assange befürchtete vor allem eine weitere Überstellung in die USA, wo ihm ein Prozess drohen könnte. WikiLeaks hatte wiederholt geheime und vertrauliche Dokumente der US-Regierung und -Streitkräfte veröffentlicht.

Bereits am Dienstag hatte José Valencia, der Außenminister Ecuadors, gesagt, Assange könnte nicht eine unbegrenzte Zeit in der Botschaft leben. Die Beziehungen zwischen der ecuadorianischen Regierung und dem 47-Jährigen gelten seit einiger Zeit als gespannt. Es ging dabei unter anderem um Assanges Äußerungen zur Außenpolitik. Vergangenes Jahr kappte die Botschaft ihm zeitweise den Zugang zum Internet.