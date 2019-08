Google-Experten haben aufgedeckt, dass iPhones von Apple mehr als zwei Jahre ausspioniert wurden. Es ist der bisher schwerste Angriff auf das Smartphone. Apple hat sich zu dem Vorfall bislang nicht geäußert.

Von Marcus Schuler, ARD-Studio Los Angeles

Nicht etwa die Polizei hat den Angriff bekannt gemacht, sondern ein Konkurrent von Apple. Entwickler von Google haben die anscheinend riesige Sicherheitslücke entdeckt. Dieser Fall ist beispiellos und erschreckend, sagt Apple-Experte Thomas Reed von der Sicherheitsfirma Malwarebytes in Santa Clara im Silicon Valley:

"So etwas haben wir in dieser Größenordnung noch nie gesehen. Es gab zwar immer wieder gezielte Angriffe auf einzelne Personen. Und nur, wer ein so genanntes gejailbreaktes iPhones benutzte, hat sich bisher verwunderbar gemacht. Der jetzige Fall ist aber einzigartig, weil noch nie solch eine große Gruppe von Menschen angegriffen wurde, die alle eine Website besucht haben."