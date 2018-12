Nach Straßburg-Anschlag Polizei tötet Chekatt

Der mutmaßliche Angreifer von Straßburg, Chekatt, ist tot. Wie die Polizei bestätigte, wurde der 29-Jährige bei einem Einsatz in der elsässischen Metropole erschossen.

Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Attentäter von Straßburg, Chérif Chekatt, ist beendet. Nach Angaben der Ermittler erschoss die französische Polizei Chekatt bei einer Razzia im Viertel Neudorf südöstlich des Straßburger Zentrums. Französische Anti-Terror-Kräfte hatten das Viertel am Nachmittag mit einem Großaufgebot durchsucht.

Frankreichs Innenminister Christophe Castaner berichtete, dass Chekatt sich die ganze Zeit in einem Lagerhaus im Viertel versteckt habe. Eine Polizeipatrouille habe ihn beim Verlassen des Gebäudes erkannt. Daraufhin habe Chekatt sofort das Feuer eröffnet. Bei dem folgenden Schusswechsel seien keine Beamten verletzt worden.

Zweitägige Großfahndung

Chekatt soll am Dienstagabend in der Straßburger Innenstadt auf Passanten geschossen, beziehungsweise mit einem Messer auf sie eingestochen haben. Bei dem Anschlag wurden drei Menschen getötet, 13 Menschen wurden verletzt. Zeugen haben ihn nach Angaben des Chefermittlers Rémy Heitz "Allahu Akbar" ("Gott ist groß") rufen hören.

Nach der Tat flüchtete er, lieferte sich aber noch zwei Schusswechsel mit Sicherheitskräften. Dabei wurde er laut Staatsanwaltschaft von Soldaten verletzt. Er sei mit einem Taxi entkommen und habe sich vom Taxifahrer etwa zehn Minuten lang chauffieren lassen, bevor er in Neudorf ausgestiegen sei.

Bereits am Nachmittag durchsuchte die Polizei mit einem Großaufgebot die Straßburger Viertel Neudorf und Meinau.

Deutsche und französische Behörden suchten mit etlichen Beamten und einem Fahndungsaufruf nach dem polizeibekannten mutmaßlichen Attentäter. Die Bundespolizei fahndete im deutsch-französischen Grenzgebiet, auch Spezialkräfte waren im Einsatz. Die französische Polizei hatte ein Fahndungsfoto des radikalisierten Gefährders samt Täterbeschreibung veröffentlicht.

Nach dem Anschlag soll der traditionelle Weihnachtsmarkt im Herzen Straßburgs an diesem Freitag wieder für Besucher geöffnet werden. Das kündigte der französische Castaner am Abend an.