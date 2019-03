In Algerien sind den dritten Freitag in Folge Tausende Menschen gegen Staatschef Bouteflika auf die Straße gegangen. Die Proteste blieben friedlich, obwohl die Staatsmacht massiv Präsenz zeigte.

Trotz eines starken Sicherheitsaufgebots haben in Algerien erneut Tausende Menschen gegen Präsident Abdelaziz Bouteflika demonstriert. In der Hauptstadt Algier zogen sie zentralen Straßen und Plätzen. Sie verlangten, dass der altersschwache Staatschef auf seine Kandidatur bei der Präsidentenwahl im April verzichtet. In Sprechchören forderten die Demonstranten zudem den "Sturz des Regimes" und einen Generalstreik, falls die Regierung nicht nachgibt.

Getragen werden die Proteste vor allem von Studenten. Die Opposition unterstützt die Demonstrationen.

Viele junge Menschen schlossen sich den Protesten an.

Massiver Aufmarsch von Sicherheitskräften

Algeriens Regierung hatte zuvor die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Am Morgen fuhren Dutzende Mannschaftswagen der Polizei in der Hauptstadt auf. Sicherheitskräfte versuchten mit Menschenketten, Straßen abzusperren. Am Himmel waren Hubschrauber zu sehen. Metro und Straßenbahnen stellten ihren Verkehr ein, so dass sich die Demonstranten zu Fuß auf den Weg machen mussten.

Bereits seit Ende Februar kommt es immer wieder zu Demonstrationen gegen die erneute Kandidatur des Staatschefs bei der Wahl am 18. April. Bouteflika regiert das Land seit 1999, ist aber seit einem Schlaganfall vor sechs Jahren kaum noch in der Öffentlichkeit zu sehen. Derzeit wird er nach Regierungsangaben in der Schweiz behandelt. Das wirft die Frage auf, ob Bouteflika das Land wirklich noch regiert oder ob eine Clique mächtiger Berater und Generäle die Führung übernommen hat.

Bouteflika kandidiert erneut

Wie es Algeriens Präsident Bouteflika wirklich geht, ist unklar.

Trotzdem kandidiert der 82-Jährige bei der Wahl am 18. April für eine fünfte Amtszeit, hatte aber angesichts der Demonstrationen angekündigt, dann nur noch eine begrenzte Zeit im Amt bleiben zu wollen. Bouteflika selbst hatte gestern in einer schriftlichen Botschaft gewarnt, die Proteste könnten in Chaos enden. Versuche, die friedlichen Märsche zu unterwandern, könnten zum Aufruhr führen.

Die bisherigen Proteste waren weitgehend friedlich geblieben. Vor den Demonstrationen hatten Aktivisten in den sozialen Medien Aufrufe verbreitet, unter keine Umständen gewalttätig zu werden und Provokationen der Polizei zu unterlassen. Gleichzeitig kursierten Befürchtungen, Anhänger der Regierung könnten Gewalt provozieren.