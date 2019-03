Proteste in Algerien In Wut vereint

Erneut sind die Menschen in Algerien auf die Straße gegangen, um gegen Präsident Bouteflika zu protestieren. Sie wehren sich gegen eine fünfte Amtszeit des 82-Jährigen. Es gab Verletzte und Festnahmen.

In Algerien haben erneut Zehntausende Menschen gegen die nächste Kandidatur von Präsident Abdelaziz Bouteflika protestiert. In der Hauptstadt Algier kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften.

Ein Demonstrant hat sich während der Proteste in Algier vor ein gepanzertes Polizeifahrzeug gelegt.

Tränengas gegen Demonstranten

Die Polizei setzte an mehreren Stellen in der Stadt Tränengas ein, um die Menschen zurückzudrängen. In der Innenstadt blockierten Sondereinsatzkräfte einen Protestmarsch. Demonstranten seien daran gehindert worden, den Sitz der Regierung zu erstürmen, teilten die Behörden mit. Während eines Demonstrationszugs zum Präsidentenpalast kam es zu Zusammenstößen.

Mehrere Autos wurden beschädigt und Schaufenster von Geschäften zerstört. Auch ein kleiner Brand wurde gemeldet. Die Demonstranten schwenkten algerische Flaggen und riefen nach Angaben von Reportern Slogans wie "Mörderregime" oder "Das Volk fordert den Sturz des Regimes".

Tausende Algerier demonstrieren gegen erneute Amtszeit von Präsident Bouteflika

tagesthemen 00:00 Uhr, 02.03.2019, Stefan Schaaf, ARD Madrid





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-510991~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Proteste gegen politische Klasse

Im autoritär geführten Algerien gibt es trotz des Ölreichtums große soziale Probleme: Die Arbeitslosigkeit ist hoch, Korruption in Politik und Verwaltung weit verbreitet. Viele Algerier werfen Bouteflika vor, er ignoriere drängende Probleme wie Arbeitslosigkeit und Armut. Die Demonstrationen wurden über soziale Netzwerke im Internet organisiert.

Nach offiziellen Angaben wurden bei den Demonstrationen in Algier 56 Polizisten und sieben Demonstranten verletzt. 45 Menschen seien festgenommen worden. Auch aus anderen Orten in Algerien wurden Demonstrationen gemeldet.

Ein Polizist versprüht während einer Demonstration Tränengas.

Erstmals Aufmacher im Staatsfernsehen

Die algerischen Medien berichteten bisher nur spärlich über die Proteste gegen Bouteflika. Das Staatsfernsehen machte die Demonstrationen gestern erstmals zum Aufmacher der Hauptnachrichtensendung - allerdings wurde der Anlass nicht genannt.

Der 82-jährige Bouteflika steht seit bald 20 Jahren an der Spitze des nordafrikanischen Staates. Er gilt gesundheitlich als schwer angeschlagen, will aber trotzdem im April für eine fünfte Amtszeit kandidieren. Seit einer Woche kommt es fast täglich zu Protesten in Algerien. Ministerpräsident Ahmed Ouyahia warnte im Parlament indirekt vor einem Bürgerkrieg in Algerien.