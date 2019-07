Das italienische Segelschiff "Alex" ist mit Dutzenden Migranten an Bord in den Hafen von Lampedusa eingelaufen - ungeachtet des Verbots von Minister Salvini. Das deutsche Schiff "Alan Kurdi" hält sich vorerst an das Dekret.

Obwohl Innenminister Matteo Salvini es verboten hatte, hat das italienische Segelschiff "Alex" im Hafen von Lampedusa angelegt. Das Manöver glich dem des Rettungsschiffes "Sea-Watch 3" vor einer Woche, verlief allerdings ohne Zwischenfälle. Fernsehbilder zeigten, wie Migranten an Bord der "Alex" Beifall klatschten.

Weiterfahrt nach Malta abgelehnt

Salvini hatte dem Schiff per Dekret verboten, in einem italienischen Hafen anzulegen und versichert, die Migranten kämen nicht nach Italien. Die Betreiberorganisation Mediterranea Saving Humans erklärte dagegen, Salvini könne einem italienischen Schiff nicht verbieten, Italien anzulaufen. Das Dekret sei auch deswegen illegitim, weil die "Alex" aus Seenot Gerettete an Bord habe. Der Gesundheitszustand der Menschen verschlechtere sich rapide. Unter ihnen befänden sich vier Kinder und elf Frauen, von denen drei schwanger seien.

Wegen der Bedingungen an Bord könne das vor Lampedusa liegende Schiff nicht bis Malta weiterfahren. Malta hatte sich zwar zur Aufnahme der Flüchtlinge bereit erklärt, bislang sei aber leider noch kein Boot aus Malta eingetroffen, um sie aufzunehmen, erklärte Mediterranea Saving Humans. Nach Angaben der Organisation sind rund 60 Menschen an Bord, darunter 41 Gerettete. Zugelassen sei das Schiff lediglich für 18 Menschen.

Die Rettungsorganisation Sea-Eye hat angekündigt, vorerst doch nicht mit 65 Migranten an Bord der "Alan Kurdi" in italienische Hoheitsgewässer einfahren zu wollen.

65 Menschen vor Libyen gerettet

Das Schiff "Alan Kurdi" der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye dagegen hält sich bislang an das Verbot, in italienische Hoheitsgewässer einzulaufen. "Alan Kurdi" habe 55 Kilometer vor der libyschen Küste 65 Menschen aus einem Gummiboot gerettet, teilte Sea-Eye mit. 39 von ihnen seien minderjährig. Salvini hatte der Crew die Einfahrt in die Hoheitsgewässer des Landes untersagt. "Wir beachten erst einmal dieses Verbot", versicherte ein Sea-Eye-Sprecher. Ohne triftigen Grund werde die Hilfsorganisation nicht gegen das Dekret verstoßen.

Libyen als Anlaufziel abgelehnt

Ein Angebot der libyschen Küstenwache, den Hafen der Stadt Sawija als "Place of Safety" (sicherer Ort) anzulaufen, hatte die Organisation zuvor abgelehnt. "Libyen ist kein sicherer Ort, für niemanden", begründete der Kapitän die Entscheidung. Deshalb nahm die Besatzung Kurs auf Lampedusa.

Salvini sagte jedoch, dass die "Alan Kurdi" nicht nach Italien fahren könne - auch nicht im Fall einer späteren Verteilung der Migranten auf andere europäische Staaten. Italien verteidige in verantwortungsvoller Art und Weise die europäische Außengrenze und wolle nicht länger der "einzige 'Hotspot von Europa' sein". Er drängte Bundesinnenminister Horst Seehofer in einem Brief, Verantwortung für das Schiff zu übernehmen.

Seehofer will "europäisch-solidarische Lösung"

Seehofer hatte der EU-Kommission zuvor angeboten, einige der Migranten von dem Rettungsschiff aufzunehmen. Er machte jedoch die Einschränkung, dass Deutschland "im Rahmen einer europäisch-solidarischen Lösung bereit" sei, einen Teil der Geretteten aufzunehmen. Das habe er bereits gestern der Europäischen Kommission mitgeteilt und um Koordinierung gebeten. Wenn ein Staat "beginnen würde, alle aufzunehmen, hätten wir eine neue Grenzöffnung zu Lasten eines Staates. Und deshalb ist es eine gesamteuropäische Angelegenheit", erklärte Seehofer.

In einem Brief an Salvini schrieb Seehofer, es sei nicht zu verantworten, dass Schiffe mit geretteten Menschen an Bord wochenlang im Mittelmeer trieben. Er appellierte an den italienischen Innenminister, die Haltung, italienische Häfen nicht öffnen zu wollen, zu überdenken.

Das Angebot Seehofers zur Aufnahme von Flüchtlingen bezog sich auf Migranten, die von der Besatzung der "Alan Kurdi" gerettet worden waren. Aber auch Flüchtlinge auf dem Rettungsschiff "Alex" von der italienischen Hilfsorganisation Mediterranea Saving Humans sollen von Deutschland aufgenommen werden.

Salvini reagiert

Salvini wies die Forderung Seehofers zurück. "Die Bundesregierung bittet mich, italienische Häfen für die Schiffe zu öffnen? Absolut nicht", erklärte er. "Wir fordern die Merkel-Regierung auf, den Schiffen die deutsche Flagge zu entziehen, die Menschenhändlern und Schmugglern helfen, und ihre Bürger, die die italienischen Gesetze missachten, zurückzuholen."

ARD-Interview mit Carola Rackete, Kapitänin "Sea-Watch 3"

05.07.2019





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-563669~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Festnahme nach Einfahrt in Lampedusas Hafen

Am vergangenen Wochenende hatte die Kapitänin des deutschen Rettungsschiffs "Sea-Watch 3" mit 40 Migranten unerlaubt im Hafen von Lampedusa angelegt. Carola Rackete wurde daraufhin festgenommen und das Schiff beschlagnahmt. Eine Ermittlungsrichterin in Agrigent hatte den Hausarrest gegen Rackete aufgehoben.

Mit Informationen von Anja Günther, ARD-Hauptstadtstudio

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 06. Juli 2019 um 17:28 Uhr.