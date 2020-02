Provinz Aleppo Syrische Truppen erobern Rebellengebiete

In Syrien haben Regierungstruppen offenbar wichtige Gebiete in der Provinz Aleppo erobert. Damit wird die Opposition auf ein immer kleineres Gebiet in Idlib zurückgedrängt.

Syrische Regierungstruppen haben offenbar mehrere Städte und Dörfer im Westen der Provinz Aleppo erobert. Rami Abdul-Rahman von der in Großbritannien beheimateten syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte einen entsprechenden Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Sana. "Das bedeutet die Kontrolle (der Stadt) Aleppo und des ländlichen Raumes und die Sicherung von ganz Aleppo", sagte er.

Damit ist die bewaffnete Opposition in Syrien auf ein immer kleiner werdendes Gebiet in der nahe gelegenen Provinz Idlib beschränkt. Auch dort sind regierungstreue Kräfte in der Offensive.

Flüchtlinge aus der Provinz Aleppo.

Hunderttausende vertrieben

Die Kämpfe in den Provinzen Aleppo und Idlib haben eine humanitäre Krise ausgelöst. Von den vier Millionen Menschen, die dort leben, sind mehr als 800.000 vertrieben worden. Viele von ihnen müssen bei winterlichem Wetter in Notunterkünften oder auf freiem Feld ausharren.

Die Türkei unterstützt die bewaffnete Opposition und hat Tausende Soldaten und Ausrüstung in die Rebellengebiete geschickt, um den Vormarsch der Regierungstruppen aufzuhalten. Die Regierung in Ankara fürchtet, dass vertriebene Syrer über die Grenze kommen könnten. In der Türkei leben bereits mehr als 3,5 Millionen syrische Flüchtlinge.

Der syrische Präsident Baschar al-Assad betonte indessen, er wolle alle Gebiete des Landes wieder unter seine Kontrolle bringen. Sana zitierte ihn mit den Worten: "Das syrische Volk ist entschlossen, alle syrischen Gebiete zu befreien."