Es waren die schwersten Erdstöße in der Region seit Jahrzehnten: In Albanien sind durch mehrere Beben mehr als 100 Menschen verletzt worden. Ein Nachbeben in der Nacht sorgte für neue Angst.

In Albanien sind bei einer Reihe von Erdbeben rund 100 Menschen verletzt worden. Wie die örtlichen Medien unter Berufung auf die Gesundheitsdienste berichteten, kamen die meisten mit leichten Verletzungen davon. In der Nacht zum Sonntag wurde ein heftiges Nachbeben registriert.

Das stärkste Beben am Samstagnachmittag hatte nach Angaben des albanischen Verteidigungsministeriums eine Stärke von 5,8. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit 5,6 an. Zwei weitere Beben mit Stärken von 5,1 und 4,7 folgten.

Schwerstes Beben seit Jahrzehnten

Laut dem Ministerium lag das Zentrum des ersten Bebens unweit vom Kap Rodon nördlich der Hafenstadt Durrës. Das Ministerium sprach vom schwersten Erdbeben in Albanien seit Jahrzehnten. In einer ersten Bilanz der Regierung hieß es nach einer Krisensitzung in der Nacht zum Sonntag, dass mindestens 293 Häuser beschädigt worden seien, zudem seien an 20 Wohngebäuden Risse registriert worden. Das nächtliche Nachbeben wurde mit einer Stärke von 4,8 gemessen. Über die Auswirkungen dieses Erdstoßes lagen zunächst keine Angaben vor.

Schäden an der Geologie-Fakultät in Tirana: Bei dem Erdbeben wurden mehr als 100 Menschen verletzt.

Panik in Tirana

Nach Medienberichten lösten die Erdstöße Panik vor allem in Durrës und in der albanischen Hauptstadt Tirana aus. Menschen liefen erschrocken auf die Straße. Die Beben waren auch in den Nachbarländern Montenegro und Nordmazedonien zu spüren, wie es in Medienberichten aus den beiden Ländern hieß.

Fotos zeigen starke Gebäudeschäden - etwa an der Geologie-Fakultät in Tirana. Herabgefallene Steine und andere Trümmerteile zerstörten dort Autos. An einem anderen Gebäude in Tirana war ein vertikaler Riss über mehrere Etagen zu erkennen. Ministerpräsident Edi Rama sagte wegen der Erdbebenserie seine Teilnahme an der UN-Vollversammlung in New York ab. Er unterbrach seine Reise in Frankfurt, um nach Albanien zurückzukehren.