Die Dschihadistenmiliz IS hat ein Video veröffentlicht, in dem ihr selbst ernannter Kalif Abu Bakr al-Bagdadi zu sehen sein soll. Darin spricht er über den Gebietsverlust des IS und die Anschläge in Sri Lanka.

Lange Zeit galt Abu Bakr al-Bagdadi, der Anführer der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS), als verschollen, mehrfach wurde dessen Tod vermeldet. Nun hat der IS erstmals seit fünf Jahren ein Video veröffentlicht, das ihn im Gespräch mit drei Männern zeigen soll.

Der einzige bekannte öffentliche Auftritt von Bagdadi war 2014 in Mossul gewesen, danach hatte der IS nur Tonaufnahmen veröffentlicht, die von ihm stammen sollen. Wann und wo das aktuelle Video aufgenommen wurde, ist unklar. Darin erscheint der Mann, der mit dem selbsternannten Kalifen identisch sein soll, deutlich gealtert.

Der Mann, bei dem es sich um Abu Bakr al-Bagdadi handeln soll, spricht im Video von Rache an getöteten IS-Kämpfern.

Anschläge in Sri Lanka aus Rache?

"Der Kampf um Baghus ist vorbei", sagt er seinen Zuhörern über die letzte IS-Hochburg in Ostsyrien, die eine Koalition aus kurdischen und US-amerikanischen Truppen im März erobert hatte. Der IS werde "Rache nehmen" für seine getöteten Kämpfer, droht der Sprecher im Video: "Es wird noch mehr passieren nach diesem Kampf."

Außerdem äußert er sich positiv über die jüngsten Terroranschläge in Sri Lanka, bei denen mindestens 260 Menschen getötet worden sind: Sie seien ein Racheakt für den Gebietsverlust der Miliz gewesen. Der IS reklamierte die Anschlagsserie über seine Propagandakanäle für sich, Ermittler und Behörden aus Sri Lanka machen dafür allerdings eine lokale Miliz mit internationaler Unterstützung verantwortlich.

25 Millionen US-Dollar Kopfgeld

Nach der Niederlage in Baghus kontrolliert der IS nur noch einige unbewohnte Wüstengebiete, hat sich Experten zufolge aber auf Terroranschläge in der ganzen Welt verlegt.

Die USA haben auf Bagdadi ein Kopfgeld von 25 Millionen US-Dollar (umgerechnet 22 Millionen Euro) ausgesetzt. Dschihadismusexperten zufolge versteckt er sich mit einem engen Unterstützerkreis in der Badia-Wüste im Zentrum Syriens.