Anordnung der Taliban Hijab-Zwang und Musikverbot im Auto Stand: 26.12.2021 16:29 Uhr

Als sie die Macht an sich rissen, versprachen die Taliban in Afghanistan noch Mäßigung. Jüngste Anordnungen zeigen aber, dass Zweifel daran berechtigt sind. Aktuell trifft es die Autofahrer - und vor allem die Frauen: Sie dürfen nur noch im Hijab mitfahren.

Gut vier Monate nach ihrer brutalen Machtübernahme in Afghanistan verschärfen die Taliban nach und nach mehr Bereiche des öffentlichen Lebens. Künftig ist es nun verboten, beim Autofahren Musik zu hören. Das geht aus einem Schreiben des Ministeriums zur Erhaltung der Tugend und Unterdrückung des Lasters hervor, das auf den Straßen verteilt wurde. Der Sprecher des Ministeriums, Mohammed Sadik Asif, bestätigte die entsprechende Anordnung.

Frauen müssen Hijab tragen

Zudem werden den Frauen weitere Rechte genommen. Sie dürfen nur noch im Auto mitfahren, wenn sie Hijab tragen. Wie genau dieser aussehen soll, geht aus der Anordnung nicht hervor. Die Taliban verstehen darunter in der Regel aber nicht nur die Bedeckung von Haaren und Hals, sondern einen Umhang von Kopf bis Fuß.

Außerdem werden Fahrer dazu aufgerufen, keine Frauen mitzunehmen, die ohne männliche Begleitperson weiter als 45 Meilen (etwa 72 Kilometer) reisen wollen. In dem Schreiben, das auch in sozialen Medien verbreitet wurde, wurden Autofahrer unter anderem dazu angewiesen, Pausen zum Gebet einzulegen. Und sie sollten Männern dazu raten, sich Bärte wachsen zu lassen, hieß es weiter.

Die Taliban manifestieren weiter ihre Macht und beschneiden die Rechte von Frauen zunehmend. Wollen dieser weiter als 45 Meilen verreisen, ist dies künftig nur noch mit männlicher Begleitung möglich. Bild: AFP

Taliban lösen Wahlkommission auf

Auch beim Umbau der politischen Ordnung verschärfen die Taliban ihren Kurs. Die Radikalislamisten lösten die unabhängige Wahlkommission (IEC) und die Kommission für Wahlbeschwerden auf. Es gebe keinen Bedarf für diese Gremien, sagte der Sprecher der Taliban-Regierung, Bilal Karimi. Nach seinen Angaben wurden kürzlich außerdem die Ministerien für Frieden und für Parlamentsangelegenheiten abgeschafft.

Die 2006 ins Leben gerufene Wahlkommission hatte den Auftrag, Präsidentschaftswahlen und andere Wahlen in Afghanistan zu organisieren und zu überwachen. Der frühere afghanische Regierungsvertreter Halim Fidai verurteilte die Auflösung der Kommissionen. Die Entscheidung zeige, dass die Taliban "nicht an die Demokratie glauben". Der ehemalige Gouverneur warf den Radikalislamisten vor, sich ihre Macht "durch Kugeln und nicht durch Wahlen" zu sichern.

Die Taliban hatten Mitte August wieder die Macht in Afghanistan an sich gerissen. Bislang hat kein Land die Taliban-Führung offiziell anerkannt, die mit dem Versprechen angetreten war, dass ihre neue Herrschaft über das Land milder ausfallen werde als einst in den 1990er-Jahren.

Entscheidungen wie die Wiedereinsetzung eines Ministeriums für die Förderung der Tugend und die Verhinderung des Lasters schürten aber Zweifel an den Zusicherungen der Islamisten.