An den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf haben die Warnstreiks des Sicherheitspersonals begonnen. Bis zu 110.000 Passagiere könnten heute insgesamt betroffen sein. Schon kurz nach Mitternacht kam es zu ersten Problemen.

Wegen des Tarifkonflikts an deutschen Flughäfen müssen sich Reisende heute erneut auf massive Probleme einstellen. An den Airports Köln/Bonn und Düsseldorf begann in der Nacht ein Warnstreik des Sicherheitspersonals, wie Gewerkschaftssprecher mitteilten. Auch in Stuttgart gibt es einen ganztägigen Ausstand. Rund 110.000 Passagiere könnten insgesamt betroffen sein - etwa so viele Reisende sitzen normalerweise in den Maschinen, die donnerstags an den drei Airports starten und landen.

Die Streikbereitschaft in Köln/Bonn sei enorm hoch, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft ver.di. Bereits kurz nach Streikbeginn um Mitternacht habe es Chaos an den Kontrolltoren gegeben, durch die die Lastwagen die Fracht auf das Flughafengelände bringen. Es habe Rückstaus bis zur Autobahn gegeben.

Im Gegensatz zu anderen Standorten gibt es in Köln/Bonn kein Nachtflugverbot. Nachts ist der rheinische Airport besonders als Drehkreuz für die Frachtflieger von DHL, UPS und Fedex wichtig. Auch sie betrifft der Warnstreik - ihre Piloten und Ladungen müssen ebenfalls durch die Sicherheitschecks.

Ver.di fordert 20 Euro pro Stunde

Ver.di fordert für die Kontrolleure von Passagieren, Fracht, Waren und Flughafen-Beschäftigten eine bundesweit einheitliche Bezahlung von 20 Euro pro Stunde. Das wäre ein Plus im teilweise hohen zweistelligen Prozentbereich - derzeit ist die Bezahlung je nach Region und Tätigkeit unterschiedlich. Die Arbeitgeber bieten nach eigener Darstellung ein Plus von bis zu 6,4 Prozent.

Bereits zu Wochenbeginn hatte ver.di Warnstreiks an den Berliner Flughäfen ausgerufen, die aber nur wenige Stunden dauerten - etwa acht Prozent der Flüge an diesem Tag fielen aus. Heute könnten es erheblich mehr Ausfälle werden. Auch die Arbeitgeber rechnen mit einer hohen Beteiligung und zahlreichen Flugausfällen. Donnerstags gibt es in der Regel rund 1040 Flugbewegungen an den drei Airports.

Am Montag standen die Flugzeuge unter anderem am Flughafen Tegel still.

Hunderte Starts und Landungen abgesagt

Der Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV, Ralph Beisel, hatte das Vorgehen von ver.di zuvor "überzogen, rücksichtslos und unverantwortlich", genannt. Dadurch entstünde großer Schaden nicht nur für die Flughäfen, die zudem in dem Streit kein Verhandlungspartner seien, sondern auch für "das Image Deutschlands".

Bereits am Mittwochabend war bekanntgeworden, dass in Düsseldorf rund 350 Starts oder Landungen abgesagt wurden und in Stuttgart 125. Diese Zahlen könnten im Tagesverlauf noch steigen.