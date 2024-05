Monatelanger Streit beigelegt Universal-Songs bald wieder auf TikTok Stand: 03.05.2024 11:05 Uhr

Billie Eilish, Adele, Taylor Swift: Sie alle sind unter Vertrag beim weltgrößten Musikkonzern Universal Music. Der hatte sich samt Musik vor knapp drei Monaten von der Videoplattform TikTok verabschiedet. Nun wurde ein Deal erreicht.

Die Songs des größten Musikkonzerns der Welt, Universal Music, sollen nach rund drei Monaten Pause wieder in die Video-App TikTok zurückkehren. Universal, das Künstlerinnen und Künstler wie Billie Eilish, Drake und Adele unter Vertrag hat, hatte die Musik mit Ablauf des vorherigen Lizenzdeals Ende Januar von der Plattform abgezogen.

Der Streit scheint nun beigelegt: Es gibt eine neue Vereinbarung, die laut dem Konzern eine bessere Vergütung der Musiker und Schutz vor negativen Folgen des KI-Booms vorsieht. Finanzielle Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Es werde mit Nachdruck daran gearbeitet, auf TikTok wieder Musik von Künstlern des Plattenlabel-Unternehmens anzubieten.

Kritik an Vergütung

Im Januar hatte die Universal Music Group mitgeteilt, sie habe den Bedingungen eines neuen Abkommens mit TikTok nicht zugestimmt und wolle keine Lizenzen mehr für Inhalte ihrer Künstlerinnen und Künstler bei TikTok erteilen. TikTok gehört dem chinesischen Unternehmen ByteDance.

Die Video-App erlaubt es Nutzern, ihre Videos mit Songs zu unterlegen und geht dafür Lizenzvereinbarungen mit der Musikbranche ein. Als Universal die Verhandlungen vor drei Monaten für gescheitert erklärte, kritisierte der Konzern unter anderem, TikTok habe den Musikern und Songautoren nur "einen Bruchteil" der auf ähnlichen anderen Online-Plattformen üblichen Vergütung geboten. Universal zeigte sich auch besorgt darüber, dass Musik, die mithilfe Künstlicher Intelligenz erstellt wird, die Werke von Künstlern ersetzen könnten.

Die Universal Music Group hatte in den Verhandlungen mit TikTok drei Dinge erreichen wollen - eine als angemessen betrachtete Entschädigung für Künstlerinnen und Künstler, Schutz der Künstlerinnen und Künstler vor negativen Folgen Künstlicher Intelligenz sowie Sicherheit der Nutzerinnen und Nutzer der Videoplattform.

KI soll eingeschränkt werden

Das Unternehmen ist in den vergangenen Jahren zu der Plattform geworden, auf der viele Menschen Musik entdecken - und damit zu einem der wichtigsten Marketing-Instrumente der Branche. Taylor Swift ließ jüngst vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums "The Tortured Poets Department" einige ihrer Songs zu TikTok zurückkehren. Die Musikerin steht zwar auch bei Universal unter Vertrag, hält aber die Rechte an ihren Songs.

Die Universal Music Group und TikTok teilten mit, dass die Künstler, Songwriter und Labels der Universal Music Group unter dem neuen Abkommen erhebliche Vorteile hätten. Im Rahmen des Deals sollen beide Seiten zusammenarbeiten, um neue Möglichkeiten zu finden, mit Angeboten Geld zu machen.

Beide Seiten sollen zudem dafür sorgen, dass die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz künstlerische Tätigkeit und die Bezahlung von Künstlern und Songwritern schützt. TikTok soll zudem dabei helfen, nicht genehmigte, mit Künstlicher Intelligenz erzeugte Musik von seiner Plattform zu entfernen.