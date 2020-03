Die Corona-Krise schlägt voll auf den US-Arbeitsmarkt durch. Laut offiziellen Angaben hat sich die Zahl der Erstanträge für das Arbeitslosengeld verzehnfacht - binnen einer Woche. Aber die Lage ist wohl noch dramatischer.

In den USA gibt es wegen der Corona-Pandemie deutlich mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Ihre Zahl hat sich laut Arbeitsministerium in der Woche bis 21. März von 282.000 auf nunmehr rund 3,3 Millionen etwa verzehnfacht. Die Erstanträge gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung des Arbeitsmarkts in der größten Volkswirtschaft der Welt. In der Vorwoche war ihre Zahl schon um 70.000 auf 281.000 angestiegen.

Zahl eigentlich viel größer?

Manche Analysten gingen davon aus, dass die Zahlen der Erstanträge in Wirklichkeit noch dramatischer sind, weil viele Bundesstaaten zuletzt mit der Flut der Erstanträge überfordert sind. Der Gouverneur von New York etwa, Andrew Cuomo, hatte am Wochenende eingeräumt, dass die Webseite wegen des hohen Volumens der Anträge immer wieder zusammengebrochen sei. Ein solches Volumen an Anträgen habe der Staat bislang noch nicht erlebt.

Die Februar-Arbeitslosenquote - also vor der rasanten Ausbreitung des Virus in den USA - lag bei 3,5 Prozent. Das war der niedrigste Stand seit Jahrzehnten. Die Zahlen für März sollen am kommenden Freitag veröffentlicht werden. Bis Anfang Februar boomte die US-Konjunktur noch, an der Börse wurden Höchststände gemeldet, und Experten rechneten mit einem Wirtschaftswachstum von rund zwei Prozent.

Nur wenige Menschen stehen auf dem New Yorker Times Square, nachdem Gouverneur Cuomo eine Sperre verhängte, um die Ausbreitung des neuen Coronavirus einzudämmen.

Viele Mitarbeiter wegen Corona-Krise entlassen

Die rasante Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 hat das öffentliche Leben in weiten Teilen der USA zum Erliegen gebracht.

In den USA gab es bis Donnerstagmorgen (Ortszeit) Forschern der Universität Johns Hopkins zufolge rund 70.000 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Mehr als 1000 Menschen sind infolge der vom Virus ausgelösten Erkrankung Covid-19 gestorben.

Fast die Hälfte der rund 330 Millionen Amerikaner unterliegen nun von Bundesstaaten verhängten Ausgangsbeschränkungen. Viele Geschäfte sind geschlossen, Restaurants und Hotels bleiben leer, Reisen wurden abgesagt.

Viele Mitarbeiter geschlossener Unternehmen müssen daher Arbeitslosenhilfe beantragen. Entlassungen sind in den USA in der Regel wesentlich schneller möglich als etwa in Deutschland. In den USA gibt es auch keine Regelung wie das deutsche Kurzarbeitergeld, die den Arbeitsmarkt in Krisensituationen stabilisiert.

Zwei-Billionen-Dollar-Konjunkturpaket soll helfen

Mit einem Konjunkturpaket, mit dem der US-Kongress rund zwei Billionen Dollar in die Wirtschaft pumpen will, wird die bislang sehr begrenzte Arbeitslosenhilfe ausgeweitet. Zudem soll es Arbeitgebern möglich sein, Angestellte für bis zu vier Monate zu beurlauben anstatt sie zu entlassen. In dieser Zeit würde der Staat für das Gehalt aufkommen. Das Gesetzespaket muss aber diese Woche erst noch vom Repräsentantenhaus beschlossen werden.

Das gesamte Ausmaß der wirtschaftlichen Probleme ist immer noch nicht absehbar. Viele Analysten befürchten inzwischen aber einen dramatischen Einbruch im zweiten Quartal und eine Rezession aufs ganze Jahr betrachtet.

Präsident Donald Trump, der im November wiedergewählt werden will, hatte sich bislang seiner erfolgreichen Wirtschaftspolitik gerühmt. Er versprach, die Wirtschaft werde nach dem Ende der Epidemie wieder "wie eine Rakete" durchstarten.