Apple Roboterauto in Unfall verwickelt

Neben Google und Tesla testet auch Apple in den USA autonome Autos. 66 Wagen sind unterwegs. Nun gab es einen ersten Unfall. Verursacht wurde er aber offensichtlich nicht vom Apple-Roboterauto.

Von Markus Schuler, ARD-Studio Los Angeles

Es ist der erste Unfall, in dem eines der 66 Roboterautos von Apple verwickelt war. Der Crash hat sich laut der kalifornischen Zulassungsbehörde DMV bereits am Freitag vor einer Woche ereignet. Bei der Auffahrt auf eine Schnellstraße sei der umgerüstete Lexus SUV von einem Nissan Leaf von hinten touchiert worden. Der Zusammenstoß habe sich in Santa Clara, gut zehn Kilometer vom Apple-Firmensitz im Silicon Valley ereignet.

Unfall bei geringer Geschwindigkeit

Das Roboterauto sei mit 1,6 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen, das andere Fahrzeug sei mit rund 24 km/h auf das Testauto aufgefahren. Niemand sei verletzt worden.

Der iPhone-Hersteller testet schon seit vielen Monaten selbstfahrende Autos in Kalifornien, Apple macht daraus aber ein großes Geheimnis. Konkurrent Google geht mit seinen 88 Waymo-Fahrzeugen deutlich transparenter um: Google hat an die kalifornischen Behörden 33 Unfälle mit seinen Roboterautos gemeldet. In der vergangenen Woche hatte es auf Twitter immer wieder Gerüchte gegeben, dass Apple den Elektroautohersteller Tesla kaufen könnte.

