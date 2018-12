Deutsche Waffenexporte

- Deutschland ist viertgrößter Waffenexporteur der Welt und hatte zuletzt einen Anteil von 5,8 Prozent im Handel mit Großwaffen.



- Die weltweit 100 größten Rüstungskonzerne verkauften 2017 Waffen und militärische Dienstleistungen im Wert von 398,2 Milliarden US-Dollar (349,6 Milliarden Euro). Das waren 2,5 Prozent mehr als 2016 und 44 Prozent mehr als im Jahr 2002.



- Im vergangenen Jahr exportierte Deutschland Kriegswaffen wie U-Boote, Panzer oder Patrouillenboote im Wert von 2,65 Milliarden Euro - die höchste Summe in den vergangenen zehn Jahren.



- Im vergangenen Jahr genehmigte die Bundesregierung die Ausfuhr von Kleinwaffen wie Pistolen oder Maschinengewehre im Wert von 47,82 Millionen Euro - eine leichte Steigerung im Vergleich zu 2016 (46,89 Millionen Euro).



- Die Bundesregierung genehmigte 2017 laut GKKE Rüstungsexporte an 52 Staaten, "deren Menschenrechtssituation als schlecht eingestuft wird". In 27 Empfängerländern habe es "interne Gewaltkonflikte" gegeben, "bei 20 Empfängerländern ist die Aufrechterhaltung von Frieden und Sicherheit in der Region gefährdet.



Quelle: KNA