Auf Fluggäste der Lufthansa drohen bald die nächsten Ausfälle und Verspätungen zuzukommen: Die UFO hat einen weiteren Streik angekündigt. Wann und in welchem Umfang will die Gewerkschaft Mitte nächster Woche bekanntgeben.

Im Tarifstreit mit der Lufthansa setzt die UFO erneut auf Streik: Die Kabinengewerkschaft will die Flugbegleiter ein weiteres Mal dazu aufrufen, ihre Arbeit niederzulegen. Genauere Angaben will die UFO einem Sprecher zufolge am Mittwoch bekannt geben. Die Gewerkschaft unterliegt noch bis zum 2. Februar einer Friedenspflicht

Am Donnerstag war auch der dritte Versuch zwischen Fluggesellschaft und Gewerkschaft gescheitert, in die Schlichtung mit zusätzlicher Mediation zu tariffremden Fragen einzusteigen. Daraufhin hatte die UFO angekündigt, auch unbefristete Streiks rechtlich zu prüfen. Um an den Verhandlungstisch zu kommen, hatte sich die Lufthansa zuletzt bereit erklärt, die nicht-tariflichen Themen in einer Mediation zu lösen. Doch gerade über die Ausgestaltung der Mediation konnten beide Parteien am Donnerstag keine Einigung erzielen.

Lufthansa stellt Befugnis von UFO infrage

Im vergangenen Jahr hatte die UFO drei Mal zu Streiks aufgerufen: Es gab einen Warnstreik und zwei mehrtägige Streiks bei verschiedenen Betrieben des Lufthansa-Konzerns. Rund 2000 Flüge mussten durch die Ausstände gestrichen werden.

Der Streit zwischen Gewerkschaft und Lufthansa dauert bereits seit Monaten an. Dabei geht es zunehmend um die grundsätzliche Zusammenarbeit der Tarifparteien und weniger um konkrete Forderungen für die rund 22.000 Flugbegleiter. Die Lufthansa zweifelt die Vertretungsbefugnis von UFO für das Kabinenpersonal an und sieht die "Gewerkschaftseigenschaft" ungeklärt. Das Vertrauensverhältnis ist tief gestört.