Verkraftet die deutsche Wirtschaft einen weiteren Lockdown, auch wenn er nur manche Branchen trifft? Viele Ökonomen blicken mit Sorge auf die kommenden Monate und die Gefahren der zweiten Corona-Welle.

Die bevorstehenden neuen Corona-Einschränkungen haben Befürchtungen vor einem schweren Rückschlag für die deutschen Wirtschaft aufkommen lassen. "Der Aufschwung wird sehr wahrscheinlich deutlich ausgebremst werden", sagte der Konjunkturchef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Claus Michelsen. Viele Unternehmen hätten noch mit den Folgen des Lockdowns vom Frühjahr zu kämpfen und kaum noch finanzielle Reserven.

Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer rechnet bei einem neuen Lockdown nicht mehr damit, dass die Wirtschaft zum Jahresende noch wächst. "Stattdessen könnten wir uns über eine schwarze Null freuen, wobei das Risiko einer zweiten Rezession beträchtlich ist", sagte Krämer der Nachrichtenagentur Reuters. "Man kann die Wirtschaft nicht wie eine Lampe ein- und ausschalten, ohne dass es zu massiven Schäden kommt."

Viele Jobs bedroht

Bislang waren Ökonomen davon ausgegangen, dass die Wirtschaftsleistung im Herbst zunimmt - wenngleich längst nicht mehr so stark wie im Sommer. Nach Berechnungen des DIW lag das Plus zwischen Juli und September bei etwa sechs Prozent. Im Frühjahr war die Wirtschaft wegen des Lockdowns um fast zehn Prozent eingebrochen, so stark wie noch nie.

Die stark steigenden Infektionszahlen und mögliche neue Beschränkungen für das Gastgewerbe sowie Veranstalter hatten zuletzt nicht nur die Kauflaune der Deutschen schwinden lassen. Die ohnehin schlechten Erwartungen der Unternehmen für ihre Geschäfte in den kommenden Monate trübten sich ein.

Auf dem Arbeitsmarkt hat die Coronakrise bereits deutliche Spuren hinterlassen. Trotz der massiven Inanspruchnahme der Kurzarbeit fielen bis zum August 670.000 Jobs weg. Die staatliche Förderbank KfW befürchtet, dass bis zum Jahresende insgesamt mehr als eine Million Arbeitsplätze verloren gehen könnten.

DAX fällt unter 12.000 Punkte

Auch die Börsen belastet die neue Corona-Welle zunehmend. Der Aktienindex DAX brach vor den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder ein. Zwischenzeitlich sacke er um mehr als drei Prozent ab - erstmals seit Juni wieder unter die Marke von 12.000 Zählern.

Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), warnte im "Handelsblatt" vor den Folgen eines weiteren Lockdowns vor allem für den Einzelhandel, Hotels und Gaststätten. Die wirtschaftspolitischen Instrumente im Kampf gegen die Rezession seien "weitgehend ausgereizt", so der Ökonom. "Es wäre sträflich naiv zu glauben, der zweite Lockdown sei nur eine Wiederholung des ersten."

Teile der Wirtschaft dringen angesichts der zugespitzten Corona-Lage auf neue Hilfen vom Staat. Der Deutsche Tourismusverband (DTV) forderte kurzfristige weitere Unterstützung für die Betriebe. "Wenn sich die Situation jetzt weiter in dem Maße verschärft wie bisher und die Branche quasi wieder in den Lockdown geschickt wird, müssen die verbesserten Überbrückungshilfen unverzüglich noch ab November wirksam werden", sagte Verbandsgeschäftsführer Norbert Kunz.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier hatte bereits weitere Hilfen in Aussicht gestellt - etwa für das Gastgewerbe und Soloselbständige. So sollen die Überbrückungshilfen für kleine und mittelständische Firmen verlängert werden. Zudem ist ein sogenannter "Unternehmerlohn" im Gespräch, eine Art Kurzarbeitergeld für Freiberufler.