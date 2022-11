Energiekrise Deutsche Gasspeicher zu 100 Prozent gefüllt Stand: 15.11.2022 14:15 Uhr

Deutschlands Gasspeicher sind mittlerweile zu 100 Prozent gefüllt - auch dank der milden Witterung. Doch Experten sehen kein Grund zur Entwarnung, es drohen weiter Engpässe. Und richtig schwierig dürfte es dann im nächsten Winter werden.

Eine gute Nachricht in Zeiten der Energiekrise: Der Füllstand der Erdgasspeicher in Deutschland hat die 100-Prozent-Marke erreicht, wie aus Daten der Bundesnetzagentur hervorgeht. "Das von den Speicheranlagenbetreibern ausgewiesene Arbeitsgasvolumen gibt die gesicherte Kapazität des Speichers an. Diese entspricht nicht immer den physikalischen Möglichkeiten, sodass einige Speicher mehr Gas einspeichern können", erläuterte die Bundesnetzagentur. Deshalb könne auch bei einem Füllstand von 100 Prozent weiter eingespeichert werden.

Auch auf EU-Ebene sind die Speicher gut gefüllt: Nach Angaben des europäischen Gasspeicherverbandes GIE lag der Füllstand am Montagmorgen bei 95,6 Prozent. Grund für die zügige Auffüllung der Speicher ist nicht zuletzt die derzeit außergewöhnlich milde Witterung. "Der Gasverbrauch lag in der 44. Kalenderwoche auch temperaturbedingt unter dem durchschnittlichen Verbrauch der letzten vier Jahre", so die Bundesnetzagentur. "Die Temperaturen waren 1,9 Grad wärmer als in den Vorjahren."

Noch keine Entwarnung

Damit herrscht aktuell die paradox erscheinende Situation, dass die Lager in ganz Europa nahezu voll mit teuer zugekauftem Gas sind und sich zudem die LNG-Tanker vor den europäischen Terminals stauen.

Dieser scheinbare Überfluss bedeutet aber keine Entwarnung für die Gasversorgung, sondern wird ein vorübergehendes Phänomen bleiben. Denn der möglicherweise dauerhafte Wegfall russischen Gases hat eine völlig neue Situation geschaffen. Deutschland hat vor Beginn des Krieges gegen die Ukraine noch mehr als 50 Prozent seines Erdgasbedarfs aus der Russischen Föderation importiert, der langfristig ersetzt werden muss.

Probleme auch im kommenden Winter

Wie die Grafik zur Befüllung der Gasspeicher zeigt, nimmt deren Füllstand im Laufe des Winters zwangsläufig ab. Selbst für diesen Winter will die Bundesnetzagentur eine Gasmangellage noch nicht völlig ausschließen. Voraussetzung dafür bleibe das Sparziel von mindestens 20 Prozent, eine Einspeisung der LNG-Terminals zum Jahresbeginn und schließlich, "dass der winterbedingte Rückgang der Importe sowie der Anstieg der aktuell besonders niedrigen Exporte eher moderat ausfallen".

Deutlich problematischer sehen Expertinnen und Experten aber die Versorgung in den kommenden Wintern. Nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) drohen Europa in diesem Sommer massive Engpässe bei der Speicherung von Gas für den darauffolgenden Winter. Ohne russisches Gas und bei weiter stabilen Flüssiggasimporten Chinas könnte fast die Hälfte des Gases für ein 95-prozentiges Auffüllen der Speicher fehlen, so die Pariser Forschungsinstitution.

Weitere Maßnahmen nötig

Die deutschen LNG-Terminals sind nur ein Teil der Lösung: "Selbst bei einer vollständigen Auslastung der ersten drei geplanten schwimmenden LNG-Terminals könnte damit voraussichtlich nur in etwa ein Viertel der russischen Lieferungen nach Deutschland aus den vergangenen Jahren ersetzt werden", meint Energieökonom Andreas Fischer vom Institut der Deutschen Wirtschaft.

Die Energiekrise bleibt Europa also auf unabsehbare Zeit erhalten. "Die nächste entscheidende Zielmarke für die Füllstände der Speicher sind 40 Prozent zum Stichtag 1. Februar", so die Bundesnetzagentur. Die Politik müsse vor allem mit Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz, dem Ausbau von erneuerbaren Energien und dem Bau weiterer Gasspeicher gegensteuern, fordern die IEA und die Bundesnetzagentur.