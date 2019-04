Osterurlauber, die eine Auszeit auf Mallorca, in Madrid oder Barcelona geplant haben, müssen Nerven beweisen: Mehrere Arbeitskonflikte könnten zu langen Wartezeiten und Flugausfällen führen.

Reisenden in Spanien drohen kurz vor Ostern und an den Feiertagen Flugausfälle und Wartezeiten im gesamten Land. Nachdem das Sicherheitspersonal des Madrider Flughafens bereits am Freitag in einen unbefristeten Streik getreten war, legten heute auch die Piloten der Regionalfluggesellschaft Air Nostrum zunächst für drei Tage landesweit die Arbeit nieder.

Ausstand könnte bis zu fünf Millionen Urlauber treffen

Die größten Sorgen bereitete in Spanien aber der Aufruf der Gewerkschaften USO und UGT an die rund 60.000 Mitarbeiter des Bodenpersonals, die Arbeit am Ostersonntag (21. April) sowie am 24. April an allen Flughäfen des Landes niederzulegen. Damit würde nach Schätzungen bis zu fünf Millionen Urlaubern aus ganz Europa zu Ostern ein Flugchaos drohen. Da an Ostern die Sommersaison beginnt und bei deutschen Reisenden vor allem die Sonnenziele rund um das Mittelmeer (darunter vor allem Mallorca) sowie Städtetrips etwa nach Madrid und Barcelona besonders beliebt sind, müssen wohl auch Zehntausende Deutsche in ihrem Osterurlaub mit zum Teil erheblichen Problemen rechnen.

Wegen zahlreicher Streiks kann es auch am Flughafen von Barcelona zu längeren Wartezeiten kommen.

Wegen des Pilotenausstandes musste Air Nostrum nach eigenen Angaben bis Mittwoch 148 von 627 Flügen streichen, darunter auch sechs Verbindungen zwischen Madrid und Frankfurt. Insgesamt seien 10.000 Passagiere betroffen, hieß es. Die Flüge nach Mallorca und auf die anderen Baleareninseln sowie auf die Kanarischen Inseln und nach Melilla sollen derweil im Rahmen der vom spanischen Gesetz vorgeschriebenen Mindestdienste stattfinden.

Madrids Regierung will vermitteln

Wegen des Streiks des Sicherheitspersonals in Madrid war es am Wochenende zu teils langen Wartezeiten an den Gepäckkontrollen gekommen. Derzeit ist die Lage zunächst etwas ruhiger. Zuvor waren Verhandlungen mit dem Flughafenbetreiber Aena gescheitert. Das Personal will mit dem Ausstand unter anderem bessere Arbeits- und Vertragsbedingungen erreichen.

Das befürchtete Osterchaos will die Regierung in Madrid aber noch abwenden. Verkehrsminister José Luis Ábalos sagte, man wolle in allen Arbeitskonflikten vermitteln.