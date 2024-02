marktbericht Nach neuer Börsen-Bestmarke Geht die Rekordjagd im DAX weiter? Stand: 26.02.2024 07:34 Uhr

An der Frankfurter Börse sind Bestmarken zuletzt fast schon zur Gewohnheit geworden. Zu Beginn der neuen Woche hält sich der DAX in Nähe seines Rekordhochs vom Freitag.

Der DAX dürfte mit leichten Kursverlusten in die neue Börsenwoche starten. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,2 Prozent tiefer bei 17.387 Punkten. Damit hält sich der DAX in Nähe seiner erst am Freitag aufgestellten neuen Bestmarke von 17.443,74 Zählern. Kann der DAX sein Rekordhoch in dieser Woche weiter nach oben schrauben? Experten trauen dem deutschen Leitindex durchaus noch weitere Kurssteigerungen zu.

"Anleger haben sich mit den insgesamt weniger euphorischen Zinssenkungserwartungen abgefunden und trauen sich wieder aus der Deckung", resümiert Robert Halver von der Baader Bank die jüngste Rally. Mit den immer neuen Rekordhochs ist aber auch die Gefahr einer Korrektur im DAX gestiegen. Marktexperten verweisen auf die "überkaufte" Marktsituation. Zuletzt wurden Kursrückgänge am deutschen Aktienmarkt von den Anlegern jedoch stets zum Einstieg genutzt.

Zur Zurückhaltung mahnen allerdings wichtige Inflationsdaten, die im Wochenverlauf veröffentlicht werden. In Deutschland stehen am Donnerstag die vorläufigen Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise im Februar an. Ebenfalls am Donnerstag wird das von der US-Notenbank bevorzugte Maß für die Inflation veröffentlicht - der Kernpreisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE).

Im Laufe der Woche stehen zudem mehrere Reden der US-Währungshüter auf dem Programm: Analysten gehen davon aus, dass sie ihr Mantra, bei den Zinsen vorsichtig zu bleiben, wiederholen werden.

Unterdessen hat die vom Chip-Hersteller Nvidia entfachte Rally an den US-Börsen zum Wochenschluss etwas an Schwung verloren. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,2 Prozent höher auf 39.131 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 ging kaum verändert bei 5.088 Punkten aus dem Handel. Beide Indizes markierten zwischenzeitlich frische Allzeithochs.

Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 0,3 Prozent auf 15.996 Punkte nach. Anleger machten bei Titeln von Marktschwergewichten wie Apple, Alphabet und Tesla Kasse.

Die asiatischen Märkte haben am Morgen keine gemeinsame Richtung gefunden. In Japan schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index - gestützt von positiven Entwicklungen im Pharmasektor - 0,3 Prozent höher bei 39.233 Punkten. Die Börse in Shanghai gibt aktuell um 0,9 Prozent nach.

Der Euro zeigt sich im asiatischen Devisenhandel kaum bewegt. Aktuell tendiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0822 Dollar seitwärts. Wenig Bewegung auch am Goldmarkt: Die Feinunze Gold kostet aktuell 2.032 Dollar.

Unter den Einzelwerten am deutschen Aktienmarkt könnte die Lufthansa einen Blick wert sein. Im Tarifstreit mit der Airline macht die Gewerkschaft ver.di Druck. Sie forderte noch vor der regulären Verhandlungsrunde am 13. März Gespräche über angestrebte Verbesserungen für das Bodenpersonal. Voraussetzung dafür sei, dass der Konzern vorab ein verbessertes Angebot vorlege.

Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon erwägt eine Trennung vom Geschäft mit Carbonfasern und Verbundmaterialien. Alle Optionen für den Geschäftsbereich Carbon Fibers würden geprüft, auch ein Teilverkauf und eine vollständige Veräußerung, teilte das im Nebenwerteindex SDAX notierte Unternehmen am Freitagabend mit.

Die Holding des legendären Investors Warren Buffett sitzt auf Rekord-Geldreserven von mehr als 160 Milliarden Dollar. Der 93-Jährige sieht derzeit kaum spannende Investitionsobjekte. In den USA gebe es nur "eine Handvoll" Unternehmen, die bei seiner Holding Berkshire Hathaway für große Sprünge sorgen könnten - und diese hätten er und andere schon lange im Blick, hieß es im Jahresbericht für 2023 am Samstag. Im Ausland sieht Buffett gar keine passenden Kandidaten für die Geldanlage.

Google lässt seine KI-Software Gemini vorerst keine Bilder von Menschen mehr erzeugen, nachdem sie Nutzern nicht-weiße Nazi-Soldaten und amerikanische Siedler angezeigt hatte. Der Internet-Konzern räumte ein, dass die Darstellung in einigen Fällen nicht dem historischen Kontext entsprach. Zugleich verteidigte Google grundsätzlich die Diversität bei der Erzeugung von KI-Bildern.

Mit Technik-Innovationen, die von Künstlicher Intelligenz (KI) getrieben sind, startet heute Europas größte Mobilfunk-Messe MWC in Barcelona. Beim Mobile World Congress präsentieren insgesamt 2.400 Aussteller aus aller Welt Produkte, Entwicklungen und Dienstleistungen. Zu den Ausstellern gehören etwa Lenovo, Samsung und Huawei - Apple bleibt der Messe traditionell fern.