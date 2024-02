marktbericht Kursgewinne voraus DAX bleibt in Schlagdistanz zum Rekordhoch Stand: 23.02.2024 07:42 Uhr

Die Anleger schwelgen weiter in der durch Nvidia neu entfachten KI-Euphorie. Der DAX dürfte mit Gewinnen in den letzten Handelstag der Woche starten - immer in Sichtweite: das Rekordhoch oberhalb von 17.400 Punkten.

Wer nach den starken Kursgewinnen des Vortages auf Gewinnmitnahmen im DAX zum Wochenschluss getippt hatte, sieht sich getäuscht: Der DAX dürfte sogar mit einem kleinen Aufschlag in den letzten Handelstag der Woche starten. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,2 Prozent höher bei 17.408 Punkten.

Damit behält der DAX seine erst gestern aufgestellte neue Bestmarke bei 17.429 Punkten fest im Visier. Mit dem neuen Rekordhoch sandte das deutsche Börsenbarometer ein starkes Kaufsignal. Allerdings warnen Marktbeobachter, dass der DAX mittlerweile "überkauft" sei.

Als "überkauft" bezeichnen Börsenexperten eine Aktie oder einen Index, die einen langen oder starken Kursanstieg erlebt haben. Je höher jedoch der Kurs steigt, desto weniger Anleger sind noch bereit, auf dem hohen Niveau zu kaufen. Eine überkaufte Marktsituation spricht daher tendenziell für fallende Kurse.

Für Bewegung bei den Einzelwerten ist heute derweil gesorgt: Mit Allianz, BASF und Deutsche Telekom haben am Morgen gleich drei DAX-Konzerne ihre Bücher geöffnet. Frische Impulse kommen im Handelsverlauf zudem vom ifo-Index, Deutschlands wichtigstem Frühindikator.

Tags zuvor hatte der US-Chipkonzern Nvidia mit starken Zahlen und einem optimistischen Ausblick den Hype um Künstliche Intelligenz (KI) an den Börsen neu belebt. "Der Nvidia-Effekt hat die globalen Aktienmärkte durchgeschüttelt und den Märkten, die bedrohlich nach einem Rückgang von drei bis fünf Prozent aussahen, frischen Wind verliehen", sagte Chris Weston, Leiter der Forschungsabteilung bei Pepperstone in Melbourne.

Nvidia selbst belohnte sich mit einem Wall-Street-Rekord: Das gestrige Kursplus von 16,4 Prozent bescherte dem Chipkonzern dem größten Anstieg des Börsenwerts an einem Tag. Nvidias Marktkapitalisierung stieg um rund 277 Milliarden Dollar. Damit rückt das Unternehmen auch an die Marke von zwei Billionen Dollar näher heran. Nur Apple und Microsoft hat Nvidia in puncto Marktwert nun noch vor sich.

Die KI-Euphorie hatte gestern auch der Wall Street satte Gewinne beschert. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,2 Prozent höher auf 39.069 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte um drei Prozent auf 16.041 Zähler vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 2,1 Prozent auf 5.087 Punkte zu.

Von den asiatischen Aktienmärkten kommen am Morgen nur wenige und eher verhaltene Impulse: So liegt die Börse in Shanghai aktuell 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verliert 0,1 Prozent. Die Börse in Tokio ist am Freitag wegen eines Feiertags geschlossen. Erst gestern hatte der japanische Leitindex Nikkei nach knapp 35 Jahren ein neues Rekordhoch erreicht.

Der Euro pendelt im asiatischen Devisenhandel seitwärts, aktuell wird die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0832 Dollar gehandelt. Der Goldpreis gibt weiter nach auf rund 2.022 Dollar je Feinunze.

Der Chemiekonzern BASF legt aufgrund der schwachen Nachfrage in Europa ein weiteres Kosteneinsparprogramm auf. Es sollen zusätzlich am Standort Ludwigshafen jährlich Kosten in Höhe von einer Milliarde Euro bis 2026 eingespart werden, teilte der DAX-Konzern heute bei Vorlage der endgültigen Jahreszahlen 2023 mit. Auch ein weiterer Stellenabbau ist damit verbunden, an den Details werde derzeit gearbeitet.

Gestützt auf ein robustes Kundenwachstum hat die Deutsche Telekom ihre Gesamtjahresziele erreicht. Das bereinigte operative Ergebnis legte um vier Prozent auf 40,5 Milliarden Euro und der Free Cash Flow um mehr als 40 Prozent auf 16,1 Milliarden Euro zu. Auf dieser Basis stellte das Unternehmen für 2024 einen Anstieg des Betriebsergebnisses um sechs Prozent auf 42,9 Milliarden Euro und des Cash Flow um 16 Prozent auf 18,9 Milliarden Euro in Aussicht.

Die Allianz hat im abgelaufenen Jahr operativ erneut ein Rekordergebnis erwirtschaftet. Das operative Ergebnis des Münchner Lebensversicherungskonzerns stieg um knapp sieben Prozent auf 14,7 Milliarden Euro. Gewinntreiber war diesmal die Lebens- und Krankenversicherung, die von den steigenden Zinsen profitierte. Die Dividende steigt um 2,40 auf 13,80 Euro je Aktie, weil die Allianz künftig einen größeren Teil des Gewinns an die Aktionäre ausschütten will.

Bei der Lufthansa scheiden gleich vier von sechs Vorständen aus - Lufthansa-Chef Carsten Spohr bleibt allerdings im Amt. Der Vorstand werde von sechs auf fünf Posten verkleinert, teilte die Lufthansa gestern mit. Man wolle die Herausforderungen für die Branche mit "neuem Schwung und einem veränderten Team angehen, das noch stärker internationale Erfahrung und vielfältige Perspektiven vereint", so Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley.