marktbericht KI-Boom treibt Kurse Neues DAX-Rekordhoch dank Nvidia? Stand: 22.02.2024 07:35 Uhr

KI-Profiteur Nvidia hat abermals die Markterwartungen übertroffen. Der DAX hat nun gute Chancen auf ein neues Rekordhoch. Gute Vorgaben kommen auch aus Tokio - der Nikkei markiert nach fast 35 Jahren ein Allzeithoch.

Das Rekordhoch im DAX ist noch keine Woche alt: Erst am vergangenen Freitag stellte das deutsche Börsenbarometer bei 17.198 Punkten eine neue Bestmarke auf. Doch schon heute könnte sie übertroffen werden, darauf deuten jedenfalls vorbörsliche Indikationen hin.

Beim Broker IG geht es im frühen Handel bis auf 17.228 Zähler aufwärts, aktuell taxiert IG den DAX bei 17.212 Punkten - ein Plus von 0,5 Prozent im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs. Sollte der DAX im regulären XETRA-Handel tatsächlich ein neues Rekordhoch aufstellen, so würde er damit eines der besten Kaufsignale senden, welches die Technische Analyse zu bieten hat.

Rückenwind für den DAX kommt von der Bilanz des Chipkonzerns Nvidia: Dank des anhaltenden Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) hat Nvidia gestern Abend nach US-Börsenschluss zum sechsten Mal in Folge einen Quartalsumsatz über Markterwartungen vorgelegt. Mit 22,1 Milliarden Dollar lagen die Erlöse mehr als dreimal so hoch wie ein Jahr zuvor. Für das aktuelle Vierteljahr stellte das Unternehmen einen Konzernumsatz von 24 Milliarden Dollar, plus/minus zwei Prozent, in Aussicht.

Die starken Zahlen und der optimistische Ausblick von Nvidia bestärken die Marktakteure in ihrer KI-Euphorie: Bereits in den vergangenen Wochen waren die Kurse an den Aktienmärkten auch wegen der Hoffnung auf gute Geschäfte mit der Technologie gestiegen.

Im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Zahlenvorlage von Nvidia hatten die US-Börsen zur Wochenmitte keine gemeinsame Richtung gefunden. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent höher auf 38.612 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 0,3 Prozent auf 15.580 Zähler nach. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,1 Prozent auf 4.981 Stellen zu.

Die Veröffentlichung der Zins-Protokolle der US-Notenbank (Fed) ließ die Anleger an den Aktienmärkten größtenteils kalt. Die Fed will mit Blick auf die in diesem Jahr angesteuerte Zinswende nichts übereilen. Dies geht aus den Protokollen der Sitzung von Ende Januar hervor. An den Terminmärkten wird weiter darauf spekuliert, dass die Zinswende nicht vor Juni kommen wird.

Starke Vorgaben für den DAX kommen derweil aus Japan: Fast dreieinhalb Jahrzehnte nach dem Platzen der Spekulationsblase am japanischen Aktienmarkt hat der Nikkei 225 am Morgen ein Rekordhoch erreicht. Der Leitindex des Landes verabschiedete sich mit einem Plus von 2,2 Prozent auf 39.098 Punkte aus dem Handel. Rückenwind lieferte neben den Nvidia-Zahlen schon länger auch der schwache japanische Yen, der der Exportwirtschaft des Landes zugutekommt.

Unter den Einzelwerten im DAX stehen heute Mercedes-Benz und Heidelberg Materials mit Quartalszahlen im Fokus. Mercedes-Benz kündigte am Abend bereits an, weitere eigene Aktien für bis zu drei Milliarden Euro am Markt zu erwerben. Das Programm soll unmittelbar nach Abschluss der im Februar 2023 angekündigten und noch laufenden Aktienrückkäufe starten und bis zum 7. Juli 2025 abgeschlossen sein.

Auch Heidelberg Materials legt ein neues, 1,2 Milliarden Euro schweres Aktienrückkaufprogramm auf - und berichtete am Morgen zudem von einem Rekordjahr: 2023 kletterte der Umsatz im Jahresvergleich leicht auf knapp 21,2 Milliarden Euro. Unter dem Strich blieb ein auf die Aktionäre anfallender Gewinn von rund 1,9 Milliarden Euro nach knapp 1,6 Milliarden Euro im Vorjahr.

Der europäische Flugzeughersteller Airbus muss bei der Einführung einer Ultralangstreckenversion seines Jets A350-1000 wegen Problemen am Zusatztank mit Verzögerungen rechnen. "Die Aufsichtsbehörde hat uns gebeten, den mittleren Tank des Ultralangstreckenflugzeugs für Sunrise neu zu konstruieren", sagte Christian Scherer, Chef der Airbus-Verkehrsflugzeugsparte, mit Blick auf die "Project Sunrise"-Flüge von Sydney nach London. Qantas Airways teilte mit, dass sich der Start der Nonstop-Verbindung um etwa ein halbes Jahr auf Mitte 2026 verschieben werde.

Der Softwarekonzern SAP will seine Dividende erhöhen. Auf der Hauptversammlung soll für das Geschäftsjahr 2023 ein Betrag von 2,20 Euro vorgeschlagen werden, wie das Unternehmen am späten Abend mitteilte. Das sind 15 Cent mehr als ein Jahr zuvor und mehr als von Analysten erwartet. Die Ausschüttungsquote würde damit bei 43,1 Prozent liegen, hieß es weiter.

Dagegen müssen sich die Aktionäre von MTU wegen des teuren Materialfehlers an den Antrieben vieler Airbus-Jets vorerst mit weniger Dividende zufriedengeben. Für 2023 sollen sie je Anteilschein 2,00 Euro erhalten, wie der Triebwerkshersteller überraschend am Abend mitteilte. Für 2022 hatte MTU noch 3,20 Euro ausgeschüttet.

Der Elektroautohersteller Rivian Automotive setzt wegen einer stotternden Nachfrage und vorübergehenden Werksschließungen den Rotstift beim Personal an. Insgesamt sollen zehn Prozent der Jobs wegfallen, teilte der Tesla-Rivale mit. Im laufenden Geschäftsjahr will Rivian 57.000 Fahrzeuge produzieren und liegt damit weit unter den von Analysten erwarteten 81.700 Einheiten. Rivian-Aktien fielen im nachbörslichen US-Handel um 17 Prozent.